El Yaki está muy feliz con su carrera como solista

Luis Alfonso Partida, “El Yaki”, este carismático artista nacido en Mazatlán, Sinaloa, el 16 de noviembre de 1989, ha sido cantante de la Arrolladora Banda el Limón, La original Banda Limón, Banda los Recoditos y, ni más ni menos que, El Recodo, de Don Cruz Lizarraga.

La voz de El Yaki ha quedado en rutilantes éxitos musicales: “Te Presumo”, “Me Gusta Todo de Ti”, “Te Quiero a Morir” y “La Mejor de Todas”, pero ahora está labrando su propio camino.

El Yaki es un personaje que disfruta en grande esta profesión.

¿Cómo ha recibido la gente tu música como solista?

Gracias a Dios muy bien, y es algo que nos motiva para seguir haciendo música, para seguir adelante en este género, afortunadamente todos mis sencillos han sido bien aceptados y eso nos ha dado la fortuna de pisar diferentes estados de la república.

¿Cómo te ha ido en lo que llevamos del 2019?

Muy bien, el tema “Nomás este Rey”, una canción que nos ha dado una gran sorpresa, ha sido un tema muy positivo para mi carrera en este 2019, la gente la ha aceptado de maralla, la estamos trabajando a través de las redes sociales, ya se está difundiendo a través de la radio y diversos canales de televisión.

¿Te han invitado a cantar con algún otro artista?

Fíjate que sí me han invitado a participar, pero he estado muy ocupado porque recien estoy con la promoción y desarrollando otros proyectos y haciendo mucha música, no se han acomodado los tiempos para estar presente en esto, pero sí me han invitado y estoy muy agradecido porque me han tomado en cuenta para otros proyectos.

¿Cual es tu balance de tu carrera hasta ahora?

La verdad ha sido muy difícil, salí en el 2012 de la Banda El Recodo, y en estos siete años he trabajado arduamente, donde me ha tocado equivocarme, muchas veces he querido tirar la toalla, pero esto forma parte de la vida en general, de lo que uno haga, de tener un sueño y el querer lograrlo.

Ricardo D. Pat