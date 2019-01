El Tío Salim defiende el humorismo blanco

El Tío Salim, prestigiado artista que este 2019 cumple 38 años de carrera profesional platicó con Grupo Editorial La Verdad su preocupación de que llegue un momento en que el llamado humorismo blanco, sano desaparezca. “¿Por qué ocurre esto? Porque las nuevas generaciones en vez de conocer cosas agradables están conociendo cosas muy desagradables, porque en la actualidad quien se dice comediante piensa que a través de lo vulgar es el comediante más exitoso, y no es así, tenemos que ser personas pensantes porque al transmitir el humor, siempre debe de ir acompañado de algo positivo para que los niños en su mente infante, entiendan lo que es reír, pero reír con cosas sanas, no con lo vulgar.

El Tío Salim e suno de los artistas que conservan la tradición del humorismo blanco.

Sobre el enorme vació que a nivel local existe en relación a programas dirigidos a niños, dijo que esto ocurre por la falta de conciencia de quienes dirigen los medios de comunicación porque desafortunadamente esos espacios se abren más a quienes van con ese tipo de propuestas vulgares y no verdaderamente a quienes llevan algo que mantenga unida a una familia, cosas agradables, cosas que unan, no que causen divisionismo. “Es triste que el enfoque sea aprobar “lo que se vende” y digo esto con mucho cuidado, de que hay empresas que dependen del gobierno y este no está para fomentar lo grosero, sino al contrario que fomente lo sano, porque ¿qué queremos vivir nosotros?, pues vivir en un ambiente sano, ahora con mucha facilidad se vira una persona y te insulta, pero porque son la consecuencias del tipo de mundo que estamos viviendo, agresivo, no hay la reflexión de decir con respeto tengo las puertas abiertas donde yo quiera.”

En este 2019 el Tío Salim cumple 38 años de trayectoria artística.

Durante 28 años el Tío Salim ha realizado una labor importante en la Secretaría de Seguridad Pública fomentar entre los niños la imagen con respeto del policía. “Vamos a las escuelas primarias, vamos a los jardines de niños, vamos a los municipios, donde tenemos un programa muy bonito ¿Dónde está la parte importante de esta labor por parte dela SPV? Pues radica en que estamos al rescate de los valores cívicos, es bonito ver como los papás disfrutan ver desfilando a sus hijos que al final de cuentas lo que estamos haciendo es una labor conjunta entre la autoridad y la comunidad”.

El Tío Salim es un hombre agradecido que no solo disfruta esta labor en las escuelas, sino también en sus espectáculos en fiestas infantiles o festivales persiste en hablarle a los niños de cosas positivas y no negativas.

Finalizó invitando a sus fanáticos a disfrutar de la segunda temporada de su sección en el portal de promoción cultural del diario del sureste, donde insistirá en hacerle entender a todos que el tesoro más grande que tiene todo ser humano es su familia y eso desafortunadamente se está perdiendo.

RICARDO PAT