El Snyder Cut de Justice League no tendrá secuela ni spin-off por esta razón/Foto: CNET

HBO Max estrenará en marzo 2021 el esperado Snyder Cut de Justice League, una película que ha generado mucha emoción e intriga entre los fans, y aunque aún no sabemos si va a ser o no un éxito en la plataforma de streaming, tal parece que DC Films no tiene contemplado seguir con esta historia.

De acuerdo con el presidente de DC Films, Walter Hamada, en una entrevista para The New York Times, explicó que la compañía ya tiene preparadas cuatro películas que llegarán al cine y dos que se estrenarán en streaming en 2022.

También, Hamada confesó que DC tendrá su propio multiverso, y los personajes principales podrán aparecer en otras cintas si así lo requiere su historia. Sin embargo, el ejecutivo declaró que entre estas nuevas producciones no está contemplada una segunda parte ni un spin-off del Snyder Cut, debido a que la empresa considera esta cinta como “cul-de-sac”.

“Al menos por ahora, el señor Snyder no es parte de los nuevos planos de DC Films, con los ejecutivos del estudio describiendo al proyecto de HBO Max como una narrativa cul-de-sac, una calle que no lleva a ningún lugar”, declaró el director de DC Films.

¿Zack Snyder se va de DC?

Aunque el famoso director Zack Snyder ha sido el encargado de liderar importantes películas del DCEU como “El Hombre de Acero”, “Batman vs Superman” y obviamente “La Liga de la Justicia”, en realidad parece que ya no continuará en DC, por lo que Snyder Cut podría ser el último proyecto para estrenar con la compañía.

Además, el director reveló que está próxima cinta fue pensada como algo único, sin ningún tipo de continuación, por lo que no tendría sentido para él, realizar una secuela o algo previo a esta historia.

Snyder reveló que la cinta que está por estrenar en HBO Max será algo único, que estuvo pensada para tener una secuela ni spin-off/Foto: La Neta Neta

“Diría que, en este punto para mi, creo que Justice League está levemente en otro lugar. Solo porque con esta versión de la película hice mis cosas propias, mucho más de lo que hice antes [En Man of Steel y Batman v. Superman]”, reveló Snyder en una entrevista como The Film Junkee.

Te recomendamos leer: DC: “Snyder Cut” de Justice League llegará a HBO Max ¡Confirmado!

¿Estás emocionad@ por el estreno del Snyder Cut de Justice League en 2021? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.