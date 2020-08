El Show de Ellen DeGeneres no será cancelado a pesar de las polémicas críticas/Foto: El Heraldo de SLP

A pesar del escándalo del ambiente de trabajo tóxico y la investigación que se está llevando a cabo actualmente, ¡resulta que The Ellen Show no saldrá del aire! Esto se reveló a través de una declaración lanzada por el productor ejecutivo Andy Lassner, quien habló sobre el futuro del programa en respuesta a un curioso fanático en Twitter que se preguntaba si el programa de entrevistas de larga duración se cancelaría o no.

Todo comenzó con el usuario que también deseaba que Lassner encontrara otro trabajo rápidamente en caso de que todo se derrumbara, escribiendo: “Si el show de Ellen se pierde debido a todas estas acusaciones ... Espero que puedas encontrar empleo rápidamente”.

"Nadie sale del aire", respondió rápidamente el ejecutivo.

Nobody is going off the air.

And #GoKingsGo — andy lassner (@andylassner) July 30, 2020

Acusan a Ellen DeGeneres de mala conducta

Mientras tanto, la semana pasada, la red envió un memorando interno, informando que WarnerMedia había empleado una firma independiente para entrevistar a todos los miembros del personal actuales y anteriores e investigar las acusaciones de que hubo mala conducta sexual en el set.

Esto siguió a las entrevistas anónimas de 10 ex empleados de The Ellen Show y una actual, con BuzzFeed News, durante las cuales hablaron sobre sus terribles experiencias trabajando para el programa de entrevistas.

El 17 de julio, Lassner y los EP Mary Connelly y Ed Glavin compartieron una declaración a través de ET en la que abordaron las acusaciones.

En el comunicado decía: “En el transcurso de casi 2 décadas, 3,000 episodios y empleando a más de 1000 miembros del personal, nos hemos esforzado por crear un ambiente de trabajo abierto, seguro y realmente inclusivo.”

“Estamos realmente desconsolados al saber que incluso una persona de nuestra familia de producción tuvo una experiencia negativa. No es lo que somos, no lo que nos esforzamos por ser, y no la misión que Ellen nos ha propuesto”, se leía en el escrito.

Son varios los ex empleados de la comediante y actriz ganadora del Golden Globe que han denunciado que DeGeneres es una persona que supuestamente ejerce acoso laboral y racismo con sus trabajadores. Sin embargo, miles de fans aún apoyan a la famosa pese a todo/Foto: CNN

"Nos tomamos todo esto muy en serio y nos damos cuenta, ya que muchos en el mundo están aprendiendo, que realmente necesitamos hacerlo mejor, estamos comprometidos a hacerlo mejor, y lo haremos mejor”, concluyó.

También te puede interesar: ¡Entran a robar al hogar de Ellen DeGeneres y su esposa Portia de Rossi!

La estrella Ellen DeGeneres de 62 años es una de las celebridades estadounidenses de la televisión más reconocidas; sin embargo, varios ex trabajadores del programa aseguran que la conductora en realidad es todo lo contrario de lo que muestra en pantalla y tiene un lado demasiado oscuro, ¿Crees que esto sea verdad? o ¿Sólo están tratando de desprestigiar a Ellen?