El Señor de los Cielos: Gala Montes revela por qué se salió de la serie

La razón de su salida de 'El Señor de los Cielos'

No cabe duda que 'El Señor de los Cielos' fue una de las producciones más exitosas de la cadena Telemundo y dicho éxito la trajo muchas satisfacciones a la actriz Gala Montes.

La joven actriz aseguró que la serie marcó un antes y un después en su carrera profesional y reveló que, auque era bien aceptada, tuvo que abandonar el proyecto.

Con la nueva temporada de la serie en camino, la también cantante señaló que es una oportunidad para mostrar a nuevos talentos en la actuación y que puedan sacarle provecho a dicha exposición.

En entrevista exclusiva para Mara Patricia Castañeda, la guapa actriz reveló lo importante que fue so rol en la serie y los motivos que tuvo para abandonar el proyecto.

“Definitivamente “El Señor De Los Cielos” me abrió muchísimas puertas. El haber dado vida a “Luzma” fue una de las mejores experiencias de mi vida porque era muy fuerte. De un día para otro me sacaron y me dijeron que el personaje ya estaba muy pasado de intensidad, luego me hablan como dos años después para regresar, pero me ofrecían algo totalmente diferente a lo que había hecho y que además no se llevaba con mis principios y fue por eso que decidí renunciar al proyecto“, dijo Gala.

Finalmente la actriz dijo que tras la decisión de no regresar a la serie los ejecutivos de Telemundo habrían optado por vetarla, y confesó que, aunque en un principio le daba miedo ya no volver a trabajar, la realidad fue que recibió muchísimas ofertas de trabajo tanto en televisión como en teatro.

¿Quién es Gala Montes?

Nacida un 04 de agosto del 2000, Gala Montes es una actriz, cantante y modelo mexicana destacada en el medio del espectáculo con tan solo 22 años de edad.

Entre sus grandes participaciones en televisión, la joven actriz protagonizó para Televisa el melodrama "Diseñando tu amor", mismo que gozó con altos niveles de audiencia.

La última aparición de Gala Montes en pantalla fue para la tercera temporada de ¿Quién es la Máscara?, el famoso reality show donde obtuvo el segundo lugar con su personaje de Gitana.

