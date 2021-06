‘El Señor de los Anillos’ tendrá precuela anime

Warner Bros. Animation y New Line Cinema anunciaron El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim, una película anime que servirá como precuela de trilogía de Peter Jackson.

De acuerdo a Deadline, todo indica que el aclamado director no estará directamente involucrado con el proyecto de la película anime. No obstante, esto podría cambiar en el futuro.

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim se desarrolla 250 años antes de la trilogía original. La historia estará centrada en Helm Hammerhand, antiguo rey de Rohan.

El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim

Como su título lo indica, el argumento estará reforzado por la Guerra de los Rohirrim, un enfrentamiento épico que "da forma a la Tierra Media"; además de algunos sucesos desconocidos sobre el Abismo de Helm. Quizá recuerdes que este lugar fue una de las principales ubicaciones de El Señor de los Anillos: las dos torres.

La nueva adaptación de El Señor de los Anillos será dirigida por Kenji Kamiyama, quien ya tiene amplia experiencia en el anime tras hacerse cargo de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (2004).

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, si retrocedemos todavía más en su historial, podemos encontrar su participación como artista en el largometraje de Akira (1988) y en Kiki's Delivery Service (1989). Igualmente será el codirector de Blade Runner: Black Lotus junto a Shinji Aramaki.

Aunque Peter Jackson aparentemente no se involucrará en El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim, quien sí lo hará es Philippa Boyens. Quizá la recuerdes por ser la guionista de prácticamente todas las películas de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

La animación estará a cargo de Sola Entertainment, propietaria del aclamado estudio Sola Digital Arts. En su cartera de producciones encontramos Evangelion:Another Impact (2015), Ultraman (2019), Ghost in the Shell: SAC_2045 (2020) y la ya mencionada Blade Runner: Black Lotus (2021).

