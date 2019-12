'El Señor de los Anillos' está en búsqueda de personas FEAS para su nueva serie

¡Ser una persona fea nunca había sido tan bueno! Y es que para la nueva serie de “El Señor de los Anillos” que se transmitirá a través de Amazon Prime, la producción está en búsqueda de personas poco agraciadas para personificar a los temibles “Orcos”.

Una agencia de Nueva Zelanda lanzó en sus redes sociales la convocatoria para que todas las personas que se consideren feas, asistan al casting. Entre los requerimientos que se piden están que no tengan muchos dientes o por lo menos que les falten algunos; que tengan demasiado vello corporal, que su rostro esté lleno de arrugas, y que midan entre 1.50 a 1.80 cm de estatura.

El motivo de la búsqueda tan específica ha sido porque The Lord of The Rings on Prime es una de las producciones para la televisión que cuentan con un gran presupuesto, y a diferencia de otras series, ellos no quieren emplear mucho el recurso del CGI, por lo que necesitan personajes y escenarios lo más realistas posibles.

Posterior al lanzamiento del llamado por parte de la agencia BGT Actors Models and Talent, muchos fans de los libros y las películas se postularon para interpretar el rol de “orco”. Como es el caso de Justin Smith, un chofer de 41 años que perdió todos sus dientes en un accidente, y que con su baja estatura y cabello rojo, logró obtener uno de los papeles, así lo afirmó The Wall Street Journal.

NO HAY OPORTUNIDAD PARA TODOS

La mala noticia para quienes ya estaban listos para su papel en El Señor de los Anillos, es que el cast solo lo pueden realizar quienes vivan en Nueva Zelanda o que tengan permiso para residir de ahí, ya que es el lugar donde se llevará a cabo la filmación de la serie de Amazon.

Los afortunados que obtengan un rol en la serie obtendrán una remuneración de 148 libras cada día de grabación y comida gratis. Además de que si son fanáticos de la historia de El Señor de los Anillos, tendrán la dicha de ser parte de la serie que se comenzará a rodar el siguiente año.

