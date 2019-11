El SAT da “ridícula” respuesta a Enrique Guzmán tras congelar sus cuentas

Enrique Guzmán realizó a través de su cuenta de Twitter algunas publicaciones quejándose del SAT pues desde hace 3 meses que tiene varias cuentas congeladas y no puede hacer uso de sus bienes, sin tener motivos por los cuales sufrir dicho problema.

En ese sentido, en entrevista con Pati Chapoy, el cantante de “La Plaga” confesó que lleva batallando con dicha dependencia, pues no le han notificado cual es el motivo por el cual sus cuentas están congeladas, y que se encuentra en la mejor disposición de pagar sus adeudos, si es que tuviera alguno.

“Tengo 3 meses buscando por todo SAT para que alguien me diga que debo, y a qué hora puedo yo compensarlos lo que evité de mis impuestos”, dijo.

Enrique Guzmán resaltó que ha tenido respuestas muy ridículas por parte del Servicio de Administración Tributaria, quienes le dan largas al cantante, que ya está preocupado por no poder recuperar su patrimonio.

“La contestación que me da el SAT es absurdamente ridícula, y estoy pidiéndoles que me notifiquen para saber si yo debo algun impuesto, porque debe haber algo en mi situación de impuestos, sin embargo, ellos ni siquiera me hacen ninguna nota”, dijo el cantante.

Dijo que siente que lo tratan como político corrupto, cuando el jamás ha estado involucrado en actos de corrupción, ni de procedencia ilícita.

Además, reiteró que el dinero que tiene es producto de “el sudor de su frente”, por todos sus años de carrera artística, y las ventas de sus discos y de sus proyectos en la actuación.

Además, resaltó que no ha podido comunicarse con los directivos del SAT, pues ha intentado hablar con altos mandos de la dependencia sin respuesta favorable, por lo que ahora estará apelando a las redes sociales y medios de comunicación para que le ayuden a resolver su problema.

