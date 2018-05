El Rubius abandona YouTube ¡por esta terrible enfermedad!

Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius, anunció a sus más de 30 millones de seguidores que se retirará de la plataforma luego de 7 años de mucho trabajo, y es que según confeso, tiene problemas de salud relacionados con la ansiedad.

Los youtubers son personas que se hicieron famosos por hacer tonterías frente a una cámara y subirlo a Internet, convirtiéndose en los ídolos de todos los millennials, sin embargo hay unos pocos que sí trabajan, como El Rubius, quien se dedica a los videojuegos.

En tan sólo siete minutos, El Rubius, el youtuber de referencia en España con casi 30 millones de suscriptores, una gran parte de ellos adolescentes, ha entrevisto la ansiedad, un trastorno provocado, en su caso, por la sobreexposición en redes sociales.

No obstante, la sobreexposición pública y la ansiedad le han llevado a irse "unos meses" de YouTube para "desconectar un poco" de la red social, tal y como ha reconocido en un vídeo publicado por él mismo.

"Cada vez siento más y más presión y me pongo más nervioso, me cuesta más respirar y me dan bajones. Y eran por esto, por la necesidad de intentar ser la mejor versión de mí el cien por cien de las veces que estoy en cámara"