El Rey de Wakanda Black Panther sigue rompiendo récords con la película y el soudtrack. Billboard 200

El Rey de Wakanda Black Panther sigue rompiendo récords con la película y el saoudtrack. Billboard 200

Solo 10 veces en la historia de Billboard desde 1963, y por segunda vez en los últimos 10 años, una banda sonora de tres discos se encuentra entre los cinco primeros en la lista de álbumes de Billboard 200.

En la lista del 24 de febrero, Black Panther: The Album debuta en el #1, el ex top-chart The Greatest Showman tiene el número #3 y la banda sonora Fifty Shades Freed se inclina en el #5

In record-tying week, soundtracks are three of top five on Billboard 200 albums chart (led by 'Black Panther') https://t.co/wb0sezar37 pic.twitter.com/DaHk8JMdSU — billboard (@billboard) February 19, 2018

La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en los EE. UU. Según el consumo multimétrico, que incluye ventas de álbumes tradicionales, álbumes equivalentes de pistas (TEA) y álbumes equivalentes de transmisión (SEA). El nuevo gráfico fechado el 24 de febrero (donde Black Panther: The Album comienza en el No. 1) se publicará en los sitios web de Billboard el miércoles (21 de febrero), un día más tarde de lo habitual, debido a las vacaciones del Día del Presidente en los EE. UU. el 19 de febrero.



Desde la cartelera del Billboard 200 del 17 de agosto de 1963, cuando Billboard combinó sus listas de álbumes mono y estéreo anteriormente separados en un solo cuadro de álbumes, solo 10 semanas han visto un récord de tres bandas sonoras entre los cinco primeros.

Aquí hay un vistazo a las 10 veces desde 1963, donde tres bandas sonoras se encontraban entre los cinco primeros en la lista Billboard 200:

Febrero, 24, 2018: Billboard 200



No. 1 – Black Panther: The Album

No. 3 – The Greatest Showman

No. 5 – Fifty Shades Freed

Mayo, 30, 2015: Billboard 200



No. 1 – Pitch Perfect 2

No. 3 – Fifty Shades of Grey

No. 5 – Furious 7



Septiembre, 8, 2007: Billboard 200



No. 1 – High School Musical 2

No. 3 – Hannah Montana 2/Meet Miley Cyrus

No. 4 – Hairspray



Septiembre, 1, 2007: Billboard 200



No. 1 – High School Musical 2

No. 2 – Hannah Montana 2/Meet Miley Cyrus

No. 5 – Hairspray



Agosto, 15, 1998: Billboard 200



No. 2 – Armageddon — The Album

No. 3 – City of Angels

No. 5 – Dr. Dolittle: The Album



Julio, 11, 1998: Billboard 200



No. 1 – City of Angels

No. 4 – Armageddon — The Album

No. 5 – Hope Floats



Julio, 4, 1998: Billboard 200



No. 1 – City of Angels

No. 4 – Hope Floats

No. 5 – Godzilla — The Album



Junio, 27, 1998: Billboard 200



No. 2 – City of Angels

No. 4 – Godzilla — The Album

No. 5 – Hope Floats



Junio, 20, 1998: Billboard 200



No. 3 – City of Angels

No. 4 – Godzilla — The Album

No. 5 – Hope Floats

Marzo, 13, 1965: Billboard 200



No. 1 – Mary Poppins

No. 2 – Goldfinger

No. 5 – My Fair Lady