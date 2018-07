El Rasta, ganador de Reto 4 Elementos irá de segunda Luna de Miel con su mujer

El Rasta se coronó como el ganador de la primera temporada de Reto 4 Elementos y nos confesó que es lo que hará con su premio de dos millones de pesos, el integrante del grupo de los renovados nos dijo todo en exclusiva para LA VERDAD.

El proceso de Reto 4 Elementos fue largo y al final el exconcursante de Big Brother ganó el premio principal y no creerás en que lo gastará, para empezar dijo que se irá de segunda luna de miel con su mujer.

“El premio, primero y antes que nada, llevaré a mi mujer a unas vacacioncitas, porque hace mucho no la veo y para ella también fue muy estresante este tema, exactamente una segunda luna miel” aseguró el popular Rasta.

“Por otro lado tengo mis proyectos que siempre he querido arrancar, mis proyectos de tras de cámara, invertir en mi futuro como cineasta, llámese una pantalla de cine, T.V. o plataforma digital. Y también habrá que celebrara un poquito”, dijo en exclusiva para LA VERDAD.

También nos habló de su desgastante experiencia en el programa de TV, en el que aseguró que hizo grandes amigos además de tomar su estancia en este riguroso lugar, como unas vacaciones de la tecnología.

“Las cosas se volvía más difíciles conforme pasaba el tiempo, los retadores eran más complicados y más fuertes, los obstáculos son mucho más difíciles que lo que se ve en televisión, y ganar es un sentimiento de mucho orgullo”, aseguró el Rasta.

El reintegrarse al mundo después de meses de aislamiento lo definió como surreal pero de cierta forma agradable.

“Sin duda es una cosa surreal y más hoy en día en que estamos acostumbrados que la información te llegue al instante, esta al alcance de tus manos, en dos segundos ves a alguien y preguntas cómo está, de pronto soltar eso, por un lado fue una vacación exquisita, pero ya no tengo 22 años ya no me puedo desprender de ciertas cosas”, dijo en exclusiva.

“No, podía perder el enfoque”, fueron las palabras que definieron su permanencia y la victoria del Rasta.

Le comenté que un servidor estuvo en el lugar y que se me hizo imposible completar una de las pruebas pues realmente son desgastantes y difíciles.

“La verdad, que bueno que lo pudiste probar, es mucho más difícil de lo que ve alguien en la televisión, incluso dicen, lo puedo hacer con un mano amarrada, y pues tal cual a veces hacíamos tres cuatro pistas al día, entonces hacíamos muchas pistas nosotros los renovados, era un ritmo muy fuerte, yo bajé de peso de alguna manera me marque más, estaba todo el día haciendo pruebas”, nos dijo.

La sorpresa de esta entrevista es que el Rasta vio en la zona de castigo una oportunidad para reflexionar, y esta táctica lo llevó a la victoria.

“Para mi realmente el inframundo era un descanso, lo único que tenia de negativo es que sabías que podrías salir de la competencia, había que concentrarse muchísimo, era un buen lugar para curarte, era como un santuario para mí”, expresó el Rasta respecto al inframundo.

También pudo hacer amigos dentro de Reto 4 Elementos

“A los más cercamos a mi equipo los renovadas, Karenka, Manu, Daniela, Ferny Y Gloria, ya que con ellos pasé mucho tiempo, nos convertimos en familia, con Pedro, Pablito con Mónica con Esther, al final conforme íbamos avanzando, se puso muy entretenido, hay muy buena conexión”, finalizó el ganador de Reto 4 Elementos.