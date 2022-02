El Príncipe Harry "no se siente seguro" al regresar al Reino Unido.

El príncipe Harry quiere visitar a sus amigos y familiares en el Reino Unido, pero "no se siente seguro" sin seguridad, dijo su equipo legal al Tribunal Superior de Londres el viernes.

Las nuevas declaraciones de los abogados del duque de Sussex se hicieron antes de una audiencia en los Tribunales Reales de Justicia, que estaba programada después de que Harry, de 37 años, presentara una petición en enero que reflejaba un sentimiento similar.

El abogado de Harry dijo el viernes que quiere traer a sus hijos con su esposa Meghan Markle, su hijo Archie de 2 años y su hija Lilibet de 8 meses de visita desde los EE.UU., pero "no pueden regresar a su casa" porque es "demasiado peligroso". Recientemente, el príncipe Harry pierdió contra Kate Middleton y sus privilegios se disiparon dentro de la Corona británica.

El abogado Shaheed Fatima QC dijo: “Esta afirmación se trata del hecho de que el reclamante no se siente seguro cuando está en el Reino Unido dadas las medidas de seguridad que se le aplicaron en junio de 2021 y se le seguirán aplicando si regresa”.

“Y, por supuesto, no hace falta decir que quiere volver: ver a familiares y amigos y continuar apoyando las organizaciones benéficas que están tan cerca de su corazón. Sobre todo, este es, y siempre será, su hogar”.

Un argumento básico que circuló el viernes desde el Ministerio del Interior, el principal departamento gubernamental de inmigración y pasaportes, política de drogas, crimen, bomberos, antiterrorismo y policía en el Reino Unido, mostró que planea argumentar que la seguridad de protección personal para el príncipe todavía se considera "caso por caso" debido al "estado excepcional" de Harry.

La decisión puede variar dependiendo de por qué la realeza planea visitar Gran Bretaña y las funciones que llevará a cabo mientras esté allí. Lo anterior porque el príncipe Harry inició un proceso legal contra el gobierno de Gran Bretaña.

Afirma que el príncipe Harry también "no ha apreciado el papel del Ministerio del Interior y el comité ejecutivo Royal and VIP (RAVEC), un grupo de trabajo de funcionarios públicos y oficiales de Scotland Yard, 'como el experto y democráticamente responsable, tomador de decisiones' sobre cuestiones de seguridad protectora”, según The Guardian.

La Verdad Noticias informa que, se espera que un juez tome una decisión en un momento posterior a la espera de más detalles, incluidas las declaraciones de los testigos, que permanecerán confidenciales.

