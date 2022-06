El Potro también crítica a Yahir y lo manda a seguir cantando

La nueva generación de La Academia eligió como conductor al cantante Yahir, sin embargo, no ha sido bien recibido por el público y le han llovido muchísimas críticas e incluso han pedido que se le quite la conducción. Ante esto, El Potro también se une y le pide que mejor regrese a cantar.

"El hecho de que Yahir me haya criticado y todo… yo voy a criticar su conducción. Mejor que se dedique a cantar".

El ahora influencer e integrante del reality show Acapulco Shore, recordó que tras su participación en La Academia en 2012 cuando tenía 18 años, recibió duras críticas por parte de Yahir que era uno de los jueces. Le dijo que le faltaba gallardía y que estuviera muy pendiente de la letra para que se viera con mucho porte.

"Me gustaría sentir mucho más gallardía, mucho más fuerza y que atiendas la letra, la letra era súper importante para verte ahí bien plantadote y bien machín".

Esa experiencia le brindó nuevas oportunidades de trabajo

Yahir criticó primero al Potro en La Academia 2012.

A pesar de que no duró mucho en La Academia 2012, El Potro o Luis Caballero dice que esa experiencia no afectó su personalidad ni impidió que continuara con su trayecto. Dijo que estar ahí le permitió estar en Acapulco Shore y All Star Shore. Además de poder realizar diferentes trabajos:

“Me dio mucha decisión el haber estado ahí y haber hecho otro tipo de shows, como que me hizo un camaleón para los realities y para hacer televisión".

¿Cuántos años tiene el Potro?

El Potro ha participado en Acapulco Shore desde 2014.

El ya famoso Luis Caballero, El Potro, que ha salido en todas las temporadas de Acapulco Shore desde el 2014 y que tuvo una reciente participación en la Casa de los Famosos, nació el 3 de julio de 1992 por lo que va a cumplir 30 años. Lee más del influencer en La Verdad Noticias.

Su última pareja fue Estefanía Ahumada que conoció en el programa Guerreros 2020 producido por Televisa y comenzaron a salir después que terminó. Aunque se separaron por supuesta infidelidad por parte de El Potro.

