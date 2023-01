"El Paponas" se queda sin visa ¿Por culpa de Yeri Mua?

El influencer jarocho relató su experiencia al momento de solicitar la VISA.

Han pasado un par de meses desde que Brian Villegas alias “El Paponas” y Yeri Mua terminaron su romance entre infidelidades y peleas por cuestiones económicas. Ahora, los influencers vuelven a ser tema de conversación por un tema bastante inusual: la VISA.

Recordemos que La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que la influencer veracruzana había denunciado a su ex pareja de abusar de la confianza y el amor que le tenía para sacar provecho económico durante todo el tiempo que duró su relación sentimental.

La pareja terminó su relación tras ser descubierta una infidelidad.

Luego de una intensa pelea, ‘La Bratz Jarocha’ informó que había llegado a un acuerdo con su pareja y que llevaría los otros temas por la vía legal. Desde ese momento, ambos hicieron su vida por separado y prometieron dejar los problemas en el pasado… hasta ahora.

"El Paponas" se queda sin VISA

No es secreto para nadie que la VISA es un documento bastante difícil de adquirir, así lo comprobó el ex novio de Yeri Mua, a quien le fue negada pese a que asegura haber realizado el trámite correspondiente de manera corriente y haber demostrado que no tiene intereses de mudarse a Estados Unidos.

“Se me quedó viendo super extraño, cuando me vio de frente cambió la cara totalmente, se me hace que veía mis videos y no le caigo bien, sepa la madr*... A lo mejor es cuestión de suerte, a lo mejor es cuestión del humor de la persona que te entrevista, no sé”, declaró Brian Villegas en una reciente transmisión que realizó desde Facebook.

Dicha situación no pasó desapercibida para sus fans, quienes aseguraron que la encargada de entrevistarlo era una seguidora de Yeri Mua, lo cual pudo haber influido en su decisión de no otorgarsela. Hasta el momento, la influencer no se ha pronunciado al respecto.

Te puede interesar: Yeri Mua podría perder sus redes sociales ¿por culpa de su ex?

¿Quién es el ex novio de Yeri Mua?

Pese a las críticas y polémicas, el influencer goza de gran popularidad en Internet.

Brian Villegas “El Paponas” es un influencer y creador de contenidos que saltó a la fama por haber sostenido un romance con Yeri Mua y actualmente tiene una página de Facebook con más de 3 millones de seguidores. Además de las redes sociales, él posee dos exitosos restaurantes en su natal Veracruz.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales