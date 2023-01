"El Paponas" liquida millonaria deuda a Yeri Mua

Los influencers aseguran que el problema entre ellos ha llegado a su fin.

Yeri Mua acaba de dar a conocer que su ex pareja, el influencer Brian Villegas alias “El Paponas” ha saldado el cuantioso préstamo que le hizo un par de meses, mismo que desató una guerra de declaraciones e indirectas entre ellos por todas las redes sociales.

Asimismo, mencionó que ya inició el proceso legal para dejar de ser aval obligado solidario por la camioneta que adquirió hace unos meses y la nueva sucursal del restaurante que abrió en una lujosa zona de su natal Veracruz. Sin embargo, también indicó que las deudas restantes serán tratadas por su equipo de abogados y que no dará más detalles.

La influencer dejó en claro que su ex pareja ya saldó la deuda.

Finalmente, quien fuera reina del Carnaval Jarocho 2022 mencionó que ya se encuentra lista para mudarse a CDMX e iniciar una nueva etapa en su vida lejos de su familia, amigos y demás seres queridos: “Cierro este capítulo, gracias por apoyarme… Ahora sí, ya puedo decir adiós a Veracruz”.

"El Paponas" pide disculpas a Yeri Mua

Por su parte, “El Paponas” realizó una transmisión en vivo desde Facebook para mostrar el documento firmado por “La Bratz Jarocha” y su papá donde comprueba que el dinero ha sido entregado en efectivo. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que él cerró esta controversial etapa en su vida pidiéndole disculpas a su ex novia.

“Te quiero pedir disculpas públicamente, porque creo que es algo que no he hecho, por las situaciones que te hice pasar, por lo último que viste en ese video bailando con esa chica, creo que nunca me disculpe y creo que es el momento de hacerlo para cerrar esta parte de mi vida, de verdad te pido una disculpa”, dijo Brian Villegas sin mencionar su nombre.

¿Quién es Yeri Mua y por qué es famosa?

La influencer goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales.

Recordemos que Yeri Mua es una influencer y maquillista profesional que destaca por gozar de gran popularidad en las redes sociales gracias al carisma y sentido del humor que derrocha ante los más de 8.9 millones de personas que siguen su página oficial de Facebook.

Fotografías: Redes Sociales