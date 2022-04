'El Norteño' asegura que el CJNG le ofreció 800 mil por trabajar para el cártel

El comediante, Edson Zúñiga, mejor conocido como “El Norteño” quien da vida al personaje de “El Compayito”, fue entrevistado para el canal de YouTube de Yordi Rosado, en donde compartió diferentes anécdotas sobre su vida.

Entre ellas, habló sobre grupos de narcotraficantes como “Los Beltrán Leyva”, “La familia michoacana” y el “Cártel Nueva Generación”, a quienes reconoció como personas.

“A mí no me toca juzgar porque son seres humanos igual que nosotros. Nada más que ellos una de dos: o creen en Dios o no tienen mamá, entonces pierden ese miedo”, mencionó en la entrevista.

Además de esto, recordó el día en que un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lo invitó a trabajar con ellos; no obstante, su acercamiento con el narco se dio desde que él era más pequeño, ya que su padre era militar. Esto lo ayudó a renunciar a la propuesta que le hicieron.

“Mi papá se dedicaba a tirar aviones de narcotraficantes que trataban, dentro del océano, de entrar a Estados Unidos”, mencionó durante la entrevista.

¿Cuál fue el trabajo que el CJNG le ofreció al comediante?

Entre las ofertas que le puso el CJNG y los otros grupos delictivos fue de darle 800 mil pesos.

Aparentemente los criminales estudiaron sus itinerarios y les parecía raro el cómo viajaba de un extremo del país a otro en pocos días.

“Nosotros seguimos a todos y tú eres de los pocos que no tienes un orden de tus movimientos, tú haces Reynosa, Frontera Comalapa, Chiapas, Mexicali en tres días, eres una canica en una caja enorme y eso nos interesa”, relató el comendiante.

Entre las ofertas que le puso el CJNG y los otros grupos delictivos fue de darle 800 mil pesos por llevar el portafolio. Aunque nunca sintió presión, "El Norteño" supo rechazar las invitaciones sin necesidad de causar más problemas.

“Porque tú entregues ese portafolio, nosotros te vamos a dar 800 mil pesos. Es mucho dinero como para que digas que no”

Me dijo ‘Edson mucho dinero’; le dije ‘Sí pero yo cago solo, tú no’”.

La estrategia de El Mencho y el CJNG para reclutar

Sicario al servicio del Cártel de Sinaloa para convertirse en la cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Contrario a lo dicho por Edson, el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, acaparó los medios mexicanos e internacionales con sus estrategias de terror para controlar el tráfico de drogas y otros ilícitos.

En menos de una década escaló de ser un sicario al servicio del Cártel de Sinaloa para convertirse en la cabeza del CJNG, el principal competidor de su ex aliado en esta industria del terror. No es raro se viralicen videos, mensajes o audios del capo o integrantes de la organización criminal.

Este tipo de situaciones son catalogadas por expertos como parte de las estrategias del CJNG para generar buena reputación y desafiar al estado. Ya sea con amenazas o para difundir el reparto de regalos, los videos se colocan como los más vistos.

