“El Mimoso” le cantará a Dios; le dice adiós a lo comercial

Tras 23 años de trayectoria, el cantante de música de banda reveló a OEM que su acercamiento a la religión Cristiana lo hizo tomar la decisión de volcar su carrera a quien lo ha llevado a tener 3 años en sobriedad.

“Llegué a Dios porque tuve la necesidad de llenar vacíos en mi vida, sí, esa necesidad de amor, gozo y alegría. Todas las personas deseamos ser felices, que esos vacíos se llenen. Y solo Dios los llenó”, declaró.

‘Mimoso’ confesó que su transición de la música comercial a la religiosa no ha sido fácil, sobre todo cuando está muy preocupado por sus fans y no quiere confundirlos.

Aún no lo he hecho porque no quiero confundir al público. Estoy claro que en tres o cuatro años más me retiraré. Me estoy preparando con una compañía disquera de mi propiedad. Eso será mi único apoyo, se llama Cielo Music”.

Por lo pronto, el ex vocalista de Banda el Recodo ya está preparando un álbum de música cristiana, incluso, ya grabó algunos temas que quedarán a la espera pues antes quiere llevar a cabo un retiro espectacular y no dejar desamparados a sus 40 empleados. Tengo que dejar a mi grupo bien afianzado y con tres nuevas voces, cuando las encuentre voy a hacer una rueda de prensa para anunciar mi salida”, finalizó.