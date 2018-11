El Lights Of The City Festival se presentará en Monterrey en noviembre

El esperado evento de Lights Of The City Festival llegará por primera vez a Monterrey Nuevo León el y el punto de encuentro será en las instalaciones del Parque Fundidora, en la explanada "Y Griega", la fecha para el concierto será el próximo 24 de noviembre.

En el evento los espectadores podrán disfrutar con más de 10 horas de música completamente en vivo, en el escenario se presentarán más de 30 artistas en el Lights Of The City Festival.

El Lights Of The City Festival sigue de pie y te invitamos a que asistas éste próximo sábado



Para participar por un pase doble sólo tienes qué:

1) ¡RT + FOLLOW!

2) Entra aquí https://t.co/ImX1Y6OFDr pic.twitter.com/9D69KuLMbA — MTY360™ (@monterrey_360) 19 de noviembre de 2018

El inicio de las actividades se tiene contemplado que empiece en punto de las 2: 00 pm, entre los artistas que se presentarán en el Lights Of The City están: Tekashi 6ix9ine, Youngr, Mr. Pig, Mexican Institute Of Sound, Tino El Pingüino, Lucky Young Kids, Señor Kino, DJ Rosa Pistola, Teen Flirt, She’s a Tease, Pinky y un artista sorpresa que hasta el momento no han revelado su participación en el evento.

Para adquirir los boletos en el evento Lights Of The City Festival estarán en el sistema Súper Boletos.