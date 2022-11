El “Kompa Yaso” revela su estado de salud a través de sus redes sociales

Recientemente, una youtuber de espectáculos al igual que Lili Cabañas, compartieron que el “Kompa Yaso” se encontraba ingresado en un hospital público de la CDMX y aseguraba que luchaba por su vida debido a una infección en el riñón e hígado.

También, como te contamos en La Verdad Noticias, se dijo que el conductor de “Chisme No Like” tendría problemas económicos para sustentar sus tratamientos e incluso para cambiarse a otra clínica.

Sin embargo, el conductor acaba de compartir en sus redes sociales un comunicado en el que revela cuál es su verdadero estado de salud, tranquiliza a sus fans al informar que no está en peligro de muerte, como se comunicó en un inicio.

Esto es lo que el “Kompa Yaso” dijo en su comunicado

El “Kompa Yaso”, cuyo verdadero nombre es Eleazar del Valle, dijo a sus seguidores a través de su comunicado que sí estaba hospitalizado pero no en peligro de muerte. Además, agradeció a los médicos del IMSS que lo están atendiendo adecuadamente.

“También me parece importante aclarar a los medios y público en general que no me estoy debatiendo entre la vida y la muerte (pues ni que fuera El Séptimo Sello de Ingmar Bergman), ni estoy solicitando fondos para cubrir gastos de ningún tipo” dijo el conductor de “Chisme No Like”.

Te puede interesar: Ex participantes vivieron un infierno durante su estancia en El Retador

¿Cómo es el “Kompa Yaso” sin su máscara?

El Kompa Yaso sin máscara.

El “Kompa Yaso”, que se unió a “Chisme No Like” del famoso canal Tv Azteca, ha aparecido en muchas ocasiones sin su característica máscara de payaso. Él contó a “El minuto que cambió mi destino” que comenzó a usar esta máscara a partir del 2018 cuando decidió volverse comediante.

Aprovechamos para contarte, que han revelado que Tv Azteca planea una nueva temorada del reality show "Enamorándonos" para generar más raiting.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!