El Juego del Calamar se hace parte del look de Natti Natasha ¿Qué trama?

Natti Natasha es la famosa cantante dominicana que recientemente sorprendió a sus fans al presentarse en su concierto, disfrazada como la muñeca que aparece en el primer capítulo de la popular serie coreana “El Juego de Calamar”.

Se ha comentado que el concierto fue realizado en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos y fuela propia Natti Natasha quien posteó varios videos en su cuenta de Instagram, donde se le puede notar lo emocionada que se sentía por estar con su público en un concierto de manera presencial.

La talentosa cantante de música urbana Natti Natasha comentó en su publicación: “Mi primer show en una sala grande y mejor no pudo ser mejor! Qué lindo volver a sentir el calor de mi gente! Aquí unas fotitos y vídeos para los que no lo pudieron ver ayer! Ya mismo subo el recap. Cuantos likes para el disfraz”.

No es para menos que este posteo recibió más de 700 mil me gusta en solamente tres horas. Pese a lo genial del disfraz, muchos de los usuarios comentaban que no entendían el porqué del de su outfit de la artista.

Pero hay que destacar que estas fotos fueron tomadas durante la realización del iHeartRadio Fiesta Latina 2021 en el Amway Center Orlando, Florida, Estados Unidos.

Fue en ese concierto en donde la sensual Natti Natasha hizo cantar y bailar a todos sus fans, con canciones como ‘Ram Pam Pam’, ‘No me acuerdo’, ‘Dutty Love’, ‘Criminal’, ‘Sin Pijama’ y ‘Noches en Miami’, su más reciente éxito.

¿Qué es El Juego del Calamar?

Más de 111 millones de personas la han visto en sus primeros 28 días de estreno, se trata de la producción El Juego del Calamar, que tal como su nombre lo dice, en ella un grupo de adultos “juegan” y superan diferentes etapas para sobrevivir a juegos infantiles y recibir un premio multimillonario para pagar sus deudas.

La serie distópica, se inspira en un juego infantil coreano donde el equipo atacante pasa a través de la forma de calamar dibujada en el suelo para golpear la cabeza del calamar con el pie y ganar. Pero si alguien es expulsado por el equipo defensor, es eliminado.

Cabe destacar que la serie El juego del Calamar esté basada en juegos clásicos de Corea del Sur, no significa que sea para niños, tal como las reglas de los juegos, la serie más vista en 90 países cuenta con una bien clara: es para mayores de 16 años, en Chile, y en otros países incluso para más de 18 años.

