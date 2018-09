El ''Joker de Joaquín Phoenix podría estar basado en el nuevo cómic de Batman.

Hace unas horas salió a la luz un nuevo vídeo de la próxima película de DC cómics ''Joker'' donde se mostraron las primeras imágenes de como luciría el actor Joaquín Phoenix como El príncipe payaso del crimen.

En el vídeo pudimos ver que el aspecto de Joker de Phoenix no es el clásico de cabello verde al que todos están acostumbrados, ya que al ser una película independiente, el look del actor como Joker podría estar basado en uno de los mas recientes cómics de Batman, ''The dark Prince charming'' escrito y dibujado por Enrico Marini.

En la novela gráfica de dos números podremos ver al caballero de la noche enfrentarse una vez mas contra su archi enemigo de toda la vida, sin embargo en este enfrentamiento la contienda es algo mucho mas personal y llevará a ambos personajes a sus limites, ademas de las apariencias, donde tanto Batman como Joker lucen diferentes a sus versiones normales en los cómics.

Después de que el vídeo salió a la luz, las similitudes del Joker de Joaquín Phoenix son casi idénticas a las del Joker del cómic: