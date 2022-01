El ‘Güero’ Castro tiene COVID-19

José Alberto ‘El Güero’ Castro dio positivo por COVID-19 y se encuentra aislado en su casa, informó el famoso productor de Televisa.

‘El Güero’ Castro dijo que se encuentra recuperándose y que esta es la primera vez que se contagia de coronavirus, luego de haberse aplicado las dos vacunas y la tercera de refuerzo.

El productor ex esposo de Angélica Rivera contó que desde el viernes había experimentado algunos dolores de cabeza, que son muy raros en él, por lo que el lunes se hizo las pruebas necesarias y confirmó que está contagiado.

El Güero Castro tiene COVID-19

El productor junto a su hija Sofía Castro.

"Salí positivo. Fíjate que creo que desgraciadamente fue en el aeropuerto de la CDMX, creo que no se están tomando las medidas necesarias para que podamos convivir, pero bueno, afortunadamente en la producción no he tenido ningún reporte de ninguna gente de talento contagiada, dijo el productor en entrevista con El Universal.

"Televisa no ha escatimado en estar haciendo pruebas, pero con esta nueva cepa parece que es imposible -controlar-, hay que cuidar y tener todas las precauciones y cuidados", dijo.

Castro asegura tener pocos síntomas, y detalló que mientras él se recupera su colega y productor asociado, Ernesto, se está haciendo cargo de las grabaciones de la telenovela “Corona de Lágrimas 2”, una continuación directa de la telenovela de 2012.

"Lo único es que ha habido dolor de cabeza, fatiga, espero ya los siguientes días poderme integrar a la oficina”, añadió.

¿Quién es la novia del ‘Güero’ Castro?

Desde hace algunos meses se rumora que Cecilia Galeano es novia del 'Güero' Castro.

A finales de 2021 surgió el rumor de que el ‘Güero’ castro podría haber iniciado una relación sentimental con Cecilia Galeano, con quien trabajó en la telenovela “La desalmada”.

Cuestionado sobre su ex esposa, Angélica Rivera, y si volvería a la actuación en una de sus producciones, Castro aseguró que la ex primera dama regresará a las telenovelas, pero no con él. La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.