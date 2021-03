El "Güero" Castro finalmente habla sobre la situación legal de Livia Brito

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la actriz Livia Brito se metió en un embrollo luego de que agredió físicamente a un reportero que la captó con su pareja en la playa.

Al respecto, ahora que ya iniciaron las grabaciones de la nueva producción de ‘El Güero’ Castro, ‘La Desalmada’ y pese al escándalo que enfrenta su protagonista, Livia Brito, es el propio productor quien salió a defender a la actriz cubana.

En su más reciente encuentro con la prensa, el hermano de Verónica Castro aseguró que decidió incluir a Livia por el talento y las grandes cualidades que vieron tanto su equipo, como él, vieron en ella.

“Hicimos diferentes castings, diferentes pruebas; y bueno lo que nos gustó de ella, lo que vimos en ella es obviamente parte de su carácter, parte de su físico y tomamos la decisión de trabajar con ella”, dijo a las cámaras.

Las declaraciones de El Güero Castro

Respecto a su situación legal o el enfrentamiento que desde hace nueve meses sostiene con el paparazzi, Ernesto Zepeda, ‘El Güero’ aseguró no estar al tanto: “La realidad es que es algo que no conozco, no estoy al tanto de eso; ni es algo que a mi me compete. Trabajo con un actor y la parte de sus vidas personales trato de alejarme; a los chilenos no es algo que yo me dedique; yo me dedico a la parte de producción”, agregó.

Livia Brito está de regreso a las telenovelas

El productor también aceptó que muchas veces las polémicas que rodean a un actor pueden aprovecharse para dar publicidad a un proyecto, pero fue tajante al decir que éste no es el caso:

“Entiendo que a veces se aprovechan ciertos escándalos, pero a mi nunca me ha gustado basar mi trabajo en base a escándalos o la vida personal, el trabajo es lo que se ve en pantalla y eso lo que vale la pena”. destacó.

Pero no sólo se dijo emocionado por la participación de la cubana en su historia, sino que se dijo orgulloso de poder juntar un gran elenco con actores de la talla de Eduardo Santamarina, Azela Robinson, Alberto Estrella, Marlene Favela, Raúl Araiza, José Ron, Marjorie De Sousa, Cecilia Gabriela, Sergio Basañez y Laura Carmine; entre otros.

Y es que para él, los grandes ganadores al poder conjuntar tanto talento en una sola producción es el público, quienes podrán disfrutar de una gran historia y grandes actuaciones.

¿Crees que el Güero Castro tomó la decisión correcta?, ¿Estás de acuerdo de que la actriz cubana Livia Brito regrese a las telenovelas?, dinos tu opinión en los comentarios.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.