Con más de $430 millones de dólares recaudados en todo el mundo, y Hugh Jackman preparando su primera gira mundial nombrada: ’The Man, The Music, The Show', no es de extrañar que hayan decidido producir una secuela de la cinta: 'El Gran Showman’.

'El Gran Showman' confirma secuela de la película

Así lo ha asegurado su director, Michael Gracey:

"Cuando una película se convierte en un éxito tan grande como este, es natural que se demande una secuela. Así que esas conversaciones han comenzado y estamos trabajando en una ahora mismo".

¿REGRESARÁ EL REPARTO COMPLETO?

Según fuentes informativas, Hugh Jackman volverá a subirse al escenario en esta nueva entrega, que podría ser una precuela. Sin embargo, el resto de miembros del reparto no han sido confirmados, por lo que no sabemos si Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zac Efron y Zendaya también volverán.

