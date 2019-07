"El Gordo y La Flaca" censura "SUTILMENTE" a Rosie Rivera tras sus reclamos.

El pasado fin de semana se llevó a cabo el enlace matrimonial de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, luego de la bronca que se armó en las inmediaciones de la iglesia y las agresiones de parte de la seguridad implementada por la familia Rivera. En el programa de “El Gordo y La Flaca” decidieron omitir de manera sutil el nombre y el rostro de Rosie Rivera, luego de que la hermana de “La Diva de la Banda” solicitará no aparecer más en el programa de Raúl de Molina y Lili Estefan.

El motivo que hizo que el programa “El Gordo y La Flaca” decidiera omitir el nombre de Rosie Rivera y censurar su rostro, fue porque la tía de Chiquis en el programa “Despierta América” declaró que no quería ser mencionada en el programa de espectáculos; pues la prensa amarillista no era de su agrado.

“Necesito de prensa buena como ustedes (refiriéndose a Despierta América), no necesito de prensa amarillista. Si nunca más salgo en El Gordo y La Flaca seré feliz, por favor, el día que me muera no digan mi nombre, muchas gracias”, sentenció la empresaria.

Luego de las declaraciones emitidas por Rosie Rivera, sus deseos se cumplieron; pues en “El Gordo y La Flaca” omitieron su nombre y censuraron su rostro la hablar referente al tema e incluso mencionaron que ese 2 de julio de 2019 será un día de duelo.

“En El Gordo y La Flaca estamos al borde un ataque de nervios porque la tía de Chiquis Rivera no quiere aparecer nunca más. Pues ya te complacemos mi reina y es más, el 2 de julio será considerado como duelo nacional“, expresó el programa en una de sus cápsulas.

Para concluir la situación mencionada Rosie Rivera insistió en que la prensa no debió asistir a la boda de Chiquis Rivera con el cantante Lorenzo Méndez.

“Sigo en que ‘El Gordo y La Flaca’ estaba mal, que los medios estaban mal por ir a la boda de Chiquis si no fueron invitados”, narró Rosie en Instagram.

“Si hay un boicot contra los Rivera, adelante (…) Sí (necesitamos a los medios) pero puede haber tratos profesionales, con respeto, pero este no era ningún negocio. Chiquis no vendió la nota (…) Con o sin lo que ustedes digan, no me importa (…). Yo no necesito a los medios. Entonces nos van a boicotear por algo que ustedes también hicieron, adelante”, finalizó Rosie.

