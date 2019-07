"El Gordo de Molina" llamó al FBI tras agresiones del tío de Chiquis Rivera.

Luego de los violentos hechos que se dieron en la boda de la hija de “La Diva de la Banda”, el conductor Raúl de Molina del programa de espectáculos “El Gordo y la Flaca”, aseguró que luego de las agresiones a su reportero se comunicó con el FBI pues el tío de Chiquis Rivera lo habría amenazado.

El lunes “El Gordo de Molina” mencionó que se estará reuniendo con la policía y abogados luego del escándalo suscitado el pasado sábado en la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez.

Juan Rivera, tío de la hija de “La Diva de la Banda” divulgó a la prensa el número telefónico personal de “El Gordo de Molina”, además de que amenazó con hacer lo propio con el de su hija, el de su compañera Lili Estefan y de la productora de su programa Maricela Cardona.

Por lo que Raúl de Molina dijo que no se quedará con los brazos cruzados tras el actuar del tío de Chiquis Rivera el día de su boda, la molestia del tío de la cantante fue porque “El Gordo” dio a conocer la dirección donde se llevó a cabo la ceremonia religiosa.

“Todos los mensajes que recibo son a mi favor. Mi teléfono no ha dejado de sonar día y noche. El 99 % de (la) gente me dice que por qué seguimos cubriendo estas cosas de la familia Rivera porque si nosotros no lo cubriéramos nadie los vería”, dijo en entrevista a People en Español.

Además de lo mencionado por parte de “El Gordo de Molina”, hizo referencia que por él no hubiera cubierto la boda de Chiquis Rivera, pero que fue una decisión exclusivamente de parte de la producción de su programa.

“Tengo una junta con la policía y con los abogados, la policía dará un informe de todo lo que pasó en donde yo trabajo que es Univisión y se va a reunir conmigo. Llamé al FBI y veré qué es lo que me dice”.

De molina dio a conocer que se compartió la invitación en el programa porque no es ilegal, algo que han realizado en eventos similares, pero que la situación se salió de control debido a los constantes historiales agresivos con los que cuenta la familia de Chiquis Rivera.

