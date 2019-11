El Festival 70,000 Tons of Metal con sesenta bandas llegará a Cozumel

70,000 Tons of Metal será un evento extraordinario, un festival de metal a bordo de un crucero donde participarán entre otros Candlemass, Einherjer, Emperor, Haggard, Leave´s Eyes, Origin, Venom, At The Gates, Devin Townsend, Grave Digger, Kampfar, Kissin´Dynamite, Trollfest, Aborted, Aborted, Aether Realm, Cruachan, Sortilege, Flotsam and Jetsam, Wintersun (la única actuación de esta banda en el 2020), Moonsorrow, Epica y Archon Angel, el nuevo proyecto de Zak Stevesn.

Ese primer “crucero metalero” fue fruto de una idea loca de Andy Piller -más conocido como Skipper-, un productor musical suizo, ciudadano hoy de Vancouver.

En sus 10 años de vida ha crecido esta fiesta en el mar, a tal grado que la anticipación fue enorme este año, y los promotores seguramente sabían cómo hacer esperar a los fanáticos, hasta definir a las sesenta bandas que abordarán el crucero a principios del próximo año para llevar su respectivas propuestas en alta mar.

Todo arrancará el martes 7 de enero y se extenderá hasta el lunes 11 desde Miami hasta Cozumel, México. Las entradas ya están a la venta desde el sábado 26 de octubre.

Este crucero temático le debe su nombre al Majesty of the Seas de Royal Caribbean que fue el barco que albergó la primera edición por allá por el 2011.

Lo atractivo es que quienes adquieran sus entradas disfrutarán de beneficios, por ejemplo no hay área restringida, no hay VIP, absolutamente todos tienen acceso a todos los espectáculos, a todos los encuentros, clínicas de música, karaoke y varias cosas más a bordo.

Solamente hay 3 mil boletos disponibles y el costo incluye habitación, todo el entretenimiento y toda la comida. Solamente las bebidas alcohólicas no entran en el paquete, aunque los bares están abiertos las 24 horas del día.

El proyecto tras 4 años buscando financiamiento encontró la alianza estratégica con Royal Caribbean para ver la luz un 24 de Enero de 2011.

El Turismo de intereses especiales ha visto en la industria de cruceros una plataforma donde expandirse y alcanzar nuevos horizontes; cruceros con hinchadas, campeonatos mundiales o juegos olímpicos, cruceros para comunidades afroamericanas, cruceros LGBT, el “Desire Cruise” o “crucero erótico”. De todos estos, el 70,000 Tons of Metal se ha ganado un lugar importante y por ello celebrará en grande con esta nueva edición.

Tanto músicos como pasajeros duermen, comen y realizan actividades de la vida diaria en el mismo barco por 5 días.

El Majesty of the Seas de Royal Caribbean que fue el barco que albergó la primera edición por allá por el 2011 con una travesía que salió desde Miami y llevó a 2038 afortunados pasajeros a Cozumel, México en un crucero de 4 noches con 42 bandas presentándose en 48 shows a bordo.

