El Easter Egg de Loki en el tráiler de Thor: Love and Thunder

"Thor: Love and Thunder" promete sacudir una de las franquicias cinematográficas más antiguas de Marvel Studios de varias maneras sorprendentes e inesperadas.

La muy esperada película de superhéroes, que será la cuarta entrega de la franquicia "Thor" en curso de Marvel, enfrentará a Chris Hemsworth con The Mighty Thor (Natalie Portman), una versión superpoderosa de su ex novia, Jane Foster, quien empuñará una versión reformada de su antiguo martillo, Mjolnir, en "Love and Thunder".

El debut de Jane como The Mighty Thor comprensiblemente sirvió como la nota final del teaser debut de "Thor: Love and Thunder".

El segundo tráiler de "Thor: Love and Thunder", se enfoca mucho más en varios de los otros personajes y lugares nuevos que la película presentará, incluido un nuevo dios de MCU en forma de Zeus (Russell Crowe).

La película de superhéroes también presentará, en particular, a Gorr the God Butcher (Christian Bale), un poderoso villano de cómic que busca matar a todos los dioses del Universo Cinematográfico de Marvel.

Zeus, Gorr y Jane Foster prometen cumplir roles muy diferentes en "Thor: Love and Thunder", pero deberían ayudar a dar más vida a la franquicia de superhéroes.

Sin embargo, el hecho de que "Thor: Love and Thunder" presente una serie de nuevos personajes no significa que no rendirá homenaje a algunos de los exjugadores de la franquicia Marvel.

Nuevo tatuaje de Thor en la espalda

En el segundo tráiler de "Thor: Love and Thunder", Zeus de Russell Crowe quita mágicamente toda la ropa de Thor, lo que obliga al Dios del Trueno a pararse desnudo frente a una multitud de espectadores conmocionados.

El momento se juega para reír, pero los fanáticos notaron un sorprendente huevo de Pascua escondido en la escena. El huevo de Pascua en cuestión es un tatuaje en la espalda de Thor, que se puede ver justo después de que le arrancan la ropa al Dios del Trueno.

El tatuaje incluye una versión del casco usado por el hermano adoptivo de Thor, Loki (Tom Hiddleston), y las palabras "RIP Loki" también parecen haber sido tatuadas sobre el casco en la espalda de Thor.

¿Loki realmente ha muerto?

Como recordarán los fanáticos de Marvel, Thor se vio obligado a ver morir a Loki a manos de Thanos (Josh Brolin) en la apertura de "Avengers: Infinity War" de 2018, y parece haberse hecho su nuevo tatuaje para tratar de honrar su la memoria del hermano caído.

Como era de esperar, el huevo de Pascua ha sido bien recibido por los fanáticos de Marvel, con @RoseBarnes94 incluso tuiteando: "Thor tiene el casco 'Ragnarok' de Loki tatuado en su espalda para recordarlo por... Discúlpeme mientras voy a llorar en la esquina sobre los Sunshine Brothers. "

Mientras tanto, la usuaria @carolxloki resumió a la perfección lo que hace que el tatuaje sea tan significativo, escribiendo: "Thor tatuándose el casco 'Ragnarok' de Loki en su espalda es algo así como Thor. Extraña mucho a su hermano".

