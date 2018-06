El Dj y productor Alan Salomón con Playa Limbo

El Dj y productor Alan Salomón platicó en exclusiva con La Verdad ya que se encuentra de gira y tocó en el Dady’O, nos confesó acerca de sus próximas colaboraciones y de las posibles que vienen a la vuelta de la esquina de las que destaca aquella con Playa Limbo.

El productor se dijo feliz de regresar a lo que llampo su segunda casa, Cancún, “Me siento muy emocionado de volver a mi segunda casa que es Cancún después de recorrer muchos festivales por todo el mundo, estoy emocionadísimo por este evento”, dijo respecto a su participación en el Dady’O.

El músico aseguró tener mucha más música y traer remixes nuevos así como varias culturas musicales en sus sets

“La gente va a escuchar muchos remixes míos, tengo música nueva que me está llegando de Australia, Holanda, Francia y Sudamérica, especialmente de Brasil, es un set muy dinámico con sonidos muy propios de estos lugares”, aseguró Alan Salomón.

De igual manera comentó que le encanta el público del estado ya que dice que la gente de Cancún, Playa del Carmen y Tulum esperan el fin de semana para divertirse. “Para mi es el mejor público por su esencia, y repetir me hace sentir muy emocionado, en definitiva el mejor público es el de Cancún, Rivera Maya que me tiene encantado de estar tocando”. Dijo.

También habló de un acercamiento a la banda mexicana Playa Limbo, con quienes quiere trabajar y por ello ya hay pláticas para que esto se vuelva una realidad.

“Ahorita estamos en platica con una colaboración con ellos (Playa Limbo), también se viene una colaboración el dj y productor Charlie Atom, quien viene de Holanda y ahora está en México, es un trabajo que más me emociona en términos de música electrónica.



Alan Salomón aseguró también que la música electrónica no pasará de moda jamás debido a su naturaleza…

“Un género que por naturaleza se reinventa, son sonidos digitales que si lo haces y si los produces con unas intenciones reales logra trascender todo aquello que tratamos de transmitir, es un género que está revolucionando, increíble de ser parte der esta onda y yo mismo he evolucionado gracias a este género, dijo Alan Salomón”.