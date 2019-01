El DVD de "Bohemian Rhapsody" incluirá la escena completa de Live Aid

Tras batir récords de taquilla en el mundo entero, preparan el arribo de la biopic en formato DVD y Blu-ray. Como suele ocurrir en estas instancias, incluirá algunos elementos que serán del interés del público. Uno de ellos se centrará en el segmento final, cuando la banda da su actuación en el renombrado evento benéfico de 1985, que sí tendrá las canciones 'We Will Rock You' y 'Crazy Little Thing Called Love', que no se vieron en el cine.

Además de aquel regalo, en esta próxima edición de "Bohemian Rhapsody" vendrán extras como behind-the-scenes y entrevistas a Brian May, Roger Taylor y miembros del elenco.

El DVD de "Bohemian Rhapsody" se lanzará el 4 de marzo

Como informamos oportunamente en Grupo Editorial La Verdad, "Bohemian Rhapsody" se convirtió en el 2018 año en el filme biográfico musical más taquillero de la historia del cine.

En efecto, esta gran producción que narra la vida del británico Freddie Mercury, vocalista de la legendaria banda de rock Queen pudo recaudar en todas las taquillas del mundo, nada más y nada menos que la módica cantidad de 667 millones de dólares, convirtiéndola así en el filme biográfico más taquillero en la historia del cine.

Como publicamos en su momento, en el mes de noviembre del 2018, la revista Rolling Stone reportó que la cinta había recaudado hasta 539.5 millones de dólares en salas de cine a nivel mundial apenas a dos meses de su estreno.

Ricardo D. Pat