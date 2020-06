"El Covid es Psicológico" Luis Gerardo Méndez lanza polémico twit

Ayer me tocó un alcoholímetro.

No había tomado nada.

El policía me pidió que le soplara.

Los 2 traíamos tapabocas.

Se lo quitó y me pidió que me lo quitara y le soplara en la cara.

Le dije: “¿Y COVID oficial?”

Me contesto: “El COVID es psicológico joven.”



Y pues... pic.twitter.com/nKwD5n0s8w