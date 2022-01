"El Covid-19 no es como el amor": Marisela tunde a "El Buki" por tweets

La cantante Marisela estalló contra "El Buki" por la comparación que hizo hace unos días del Covid-19 y el amor en sus redes sociales.

El legendario cantautor es, además de una gran estrella en los escenarios, un famoso twittero que día a día sorprende con los mensajes que postea en las redes.

Los famosos tweets del "Buki" llegaron hasta oídos de Marisela, cantante y actriz que fue uno de los grandes amores de su vida en los años 80s.

La famosa cantante fue cuestionada por los medios de comunicación sobre los recientes mensajes de Marco Antonio Solis en Twitter.

“No, el Covid no es como el amor, ¿qué le pasa? El Covid es como tu ex, que te anda correteando; yo no estoy de acuerdo. El Covid es algo del que te tienes que cuidar, y si vas a comparar, tienes que hacerlo bien. Eso no se trata de eso; es cuidar la salud. En eso estoy definitivamente en desacuerdo”, afirmó en conferencia de prensa.