El Costeño rompe el silencio sobre su excesos

Uno de los comediantes más recordados en la televisión mexicana es El Costeño, que fue una gran figura de las televisoras, siendo usado para coberturas como juegos olímpicos, mundiales, entre otros.

En ese sentido, Javier Carranza, nombre de pila del comediante, compartió que, a lo largo de su carrera, llegó a lidiar con el lado oscuro de la fama.

De hecho, El Costeño hace poco reveló que fue amenazado de muerte en su propia casa, dejando ver que su vida no ha sido miel sobre hojuelas.

Fue en el programa Faisy Nights que el comediante dio a conocer que, a lo largo de su vida ha vivido varios episodios muy complicados.

Aseguró que “Se le pusieron los ojos cafes” por que la Mi*erda se le subió al cerebro, lo que hizo que viviera episodios de los cuales “Fue complicado salir”.

“Uno se la cree y se llena de pseudo amigos y ahí no existe el humor. Hay cosas muy duras donde se escapan. En particular a mí se me escapan, me extravíe, me perdí. Pero ya un poquito más aterrizado ahora, pero sí es complicado”, subrayó.