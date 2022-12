"El Costeño" asegura que fue víctima de discriminación en un hotel de Acapulco

Acapulco es la playa de México por excelencia, pues muchas familias y algunos famosos, prefieren pasar el fin de año, tomando el sol, en este paradisiaco lugar, pero hay quienes no la pasan nada bien, como fue lo que le sucedió al comediante Javier Carranza “El Costeño”.

Quién recurrió a sus redes sociales, para declararse en contra de un establecimiento, en donde al parecer habría sufrido maltrato y hasta discriminación, según contó en un video publicado en su canal de Youtube.

Cabe señalar, que el comediante se encuentra en su natal Acapulco con motivo de su Show de medianoche que ofrece a lado de Edson Zúñiga Flores, conocido como El Norteño. Por lo que, en medio de sus presentaciones, aprovechó para lanzar una denuncia ciudadana.

El Costeño sufre discriminación

Con respecto a todo lo anterior, el comediante aseguró que personal del Hotel Dreams Acapulco Resort, le negó el acceso, pues pretendía desayunar en el establecimiento, ya que lleva muchos años haciendo esto, no obstante se le indicó que de no estar hospedado en el hotel, este no podría tener acceso al restaurante.

"No nos dejaron entrar. Hemos sido objeto de discriminación (...) Esta señorita que desde allá abajo mandó la orden de que no me dejaran entrar a la isla del hotel, tuve que entrar caminando y aún así llegando acá, me persiguió, me siguió. Quiero entrar al buffet del Dream y aunque pague. Primero me dijo: 'no hay almuerzo', le dije: 'sí hay almuerzo, mire', 'no hay bufet', le dije: 'sí hay bufet, ahí está', (le contestó) 'no, sólo es para nuestros huéspedes'".

Aunque se mostró agradecido por la enorme cantidad de turistas que visitan su tierra en esta época del año, expresó su molestia por la forma en la que fue tratado en el lugar.

"Gracias por venir, el Dream está lleno, aún en pandemia nosotros nos echamos la mano. Estuvimos aquí, estuvimos ayudándonos y nos da mucho gusto que haya gente en Acapulco, lo triste es la actitud de algunos hoteleros o de algunos empleados porque ni siquiera es el hotel, no podemos generalizar", relató a La Verdad Noticias.

Hace un llamado a la Profeco

El artista, aprovechó sus redes sociales, para hacer un atento llamado a las autoridades, en este caso a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que se eviten estas acciones discriminatorias.

“Profeco ahí te encargo. Paisanos, amigos propios, extraños estoy en el Dream... Les mando un abrazo, voy a ver si puedo ver al gerente y a ver si me pueden vender un bolillo"concluyó.

