El "Coque" Muñiz confiesa sus adicciones en programa en vivo (VIDEO)

Jorge Muñiz o “Coque” como también es conocido, es uno de los artistas más queridos en México, pues entre su repertorio de talentos se encuentran sus carreras como actor, cantante y comediante, lo que lo ha posicionado como uno de los mejores exponentes del talento mexicano a nivel nacional e internacional.

Pero al parecer la fama no salva a las personas de sufrir problemas comunes en personas normales, y Coque Muñiz ha confirmado este hecho con su última confesión.

El famoso artista mexicano se presentó a las instalaciones del famoso programa matutino “Ventaneando” donde convivio con los carismáticos conductores, pero no duró mucho, pues aprovechó la entrevista para hacer una confesión que dejó a todos atónitos.

Resulta que la vida del comediante no es de color de rosa, pues atraviesa una situación que muchas personas sufren: Las adicciones.

“Sí me gusta, y voy a seguir yendo al casino porque me gusta ir. Yo creo que el juego, de todos los vicios, es el más difícil de erradicar”

El famoso baladista aclaró los rumores de sus diferentes adicciones y se reveló cual es el mal que padece exactamente, pues el mismo confesó que es adicto al alcohol y al juego, adicciones que le han traído grandes problemas con su familia.

Tras la confesión, Yolanda Andrade, una de las amigas más cercanas de Coque Muñiz declaró que se siente orgullosa de que el haya confesado sus padecimientos, pues el primer paso para la recuperación de una adicción es aceptarla, por lo que también le aseguró que ella estará junto a él para ayudarlo a superar sus adicciones, donde el comediante ha mostrado interés en tomar tratamiento en una de las clínicas del famoso Julio Cesar Chávez.

“Quiero erradicar el vicio a los casinos, pero voy porque me tratan muy bien y tengo muchas 'amigochas'. Eso sí: ¡pierdes y te vas! No molesto a nadie. Aparte, creo que sí soy adicto al alcohol y hasta ahora no me ha afectado en mi trabajo."