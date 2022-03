El Compayito dice que Zague emborrachaba mujeres durante el Mundial de 2002

El Compayito se confiesa con el Escorpión Dorado

Edson Zúñiga, mejor conocido como el Compayito, confesó fuertes secretos durante su aventura al volante con el Escorpión Dorado.

El icónico comediante reveló cómo ha sido transitar durante su trayectoria en Televisa Deportes, además de contar uno que otro secreto de la empresa.

A quien puso en aprietos fue a Zague, de quien reveló que durante las transmisiones del Mundial 2002 éste si iba a un bar a emborrachar coreanas.

Edson Zúñiga, también conocido como 'El Norteño', fue invitado a subirse al famoso coche del Escorpión Dorado, donde reveló fuertes secretos sobre su carrera.

Durante el recorrido, que estaba planeado desde el 2018, confesó que los nuevos comediantes tienen miedo a presentarse en teatros del pueblo o ferias.

"Ese tipo de comediantes solo se presentan en barecitos chiquitos donde sus papás les llenan los lugares, no salen de su zona de confort"

Incluso reconoció que son pocos los comediantes de la vieja escuela que sobreviven, de los cuales mencionó a Carlos Eduardo Rico, Jorge Falcón y Teo González.

¿Qué pasó con Zague?

Quizá la declaración más escandalosa del comediante en el Escorpión al Volante, fue su relación laboral con Zague, con quien compartió espacio durante el Mundial de 2002.

"Cuando Zague estaba en Televisa con Óscar Ruggeri, en el Mundial de Corea Japón 2002... Los coreanos son gente muy sana, había un bar en Corea que se llamaba 'Tijuana', se iban ahí y les compraban cerveza a las coreanas, que como están flaquitas y no tienen nada de lonja, se empedaban rápido", comenzó a relatar Edson Zúñiga.

Como era de esperarse el comediante se metió en problemas con sus compañeros, pues éstos le llegaron a reclamar por sus chistes.

"Entonces estos weyes les empezaban a revisar la 'chequera' y el 'monedero'. Entonces yo les decía (durante el programa): '¿Por qué si van a Tijuana, entonces el dedo les huele a pulpo vivo?'; Ellos me dijeron: 'oye ya no digas eso porque mi esposa me la está haciendo de a pedo, que como chingados vas a ir a Tijuana si estás en Corea'. Hasta que un día Ruggeri abre la caja en la que yo estaba (como el compayito) y me empieza a golpear. Yo no podía agredirlo", recordó el comediante.

Cabe resaltar que en la actualidad Zague y el famoso Compayito no pertenecen a la misma empresa, pues uno es de TV Azteca y el otro de Televisa.

