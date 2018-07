El Club de los 27 ¿Maldición o el destino?

El Club de los 27 ¿Maldición o el destino?

¿Una maldición o el destino?, sabes a que se refiere la expresión el club de los 27, es una manera icónica para segmentar a un grupo de músicos populares que fallecieron a la edad de 27 años, por lo general se trata de casos relacionados con el abuso de alcohol y drogas.

En esta lista se han sumado grandes personalidades como Kurt Cobain y el caso más sonado fue el de Amy Winehouse la última celebridad en morir a esa edad, en la actualidad se está haciendo una apología sobre si morir a esta edad es una maldición o el destino. La lista original incluye al guitarrista Robert Johnson, el rey del delta blues y primer “miembro” de este selecto club: el multiinstrumentista Brian Jones, el icónico fundador de los Rolling Stones; Jimi Hendrix, el guitarrista más dotado del siglo XX; la cantante de rock y blues Janis Joplin, estandarte del espíritu libertario de los años 60’; y el carismático cantante Jim Morrison, líder de The Doors.

A esta lista se agregarían posteriormente el músico norteamericano Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana y uno de los máximos representantes del movimiento Grunge; y la vocalista británica Amy WineHouse, una de las voces más talentosas del blues rock, quienes fortalecieron la leyenda urbana de que la muerte de músicos célebres a esa edad era un fenómeno inusualmente común, especialmente si éstos se encontraban en la cúspide de su carrera.

Retomando la historia de la creación del club de los 27, el impulso para la invención del club fueron las muertes de Jones, Hendrix, Joplin y Morrison. Cobain, que falleció en 1994, fue añadido más tarde. A excepción de Janis Joplin, existe controversia en relación con las demás muertes de los miembros del club. De acuerdo con el libro Heavier Than Heaven, cuando Cobain murió, su hermana dijo que cuando era niño hablaba de que quería formar parte del Club de los 27. En el decimoquinto aniversario de la muerte de Cobain, Robert Smith de National Public Radio dijo, "La muerte de estas estrellas de rock a la edad de 27 años realmente ha cambiado la forma de ver la música rock."

Otro denominador en común de estás celebridades son las adicciones al alcohol y las drogas, que sin duda han sido un factor negativo en la vida de los famosos; la soledad, tristeza, problemas económicos y de amor han sido el complemento agónico de muchos artistas

CONOZCAMOS LAS MUERTES MÁS ALARMANTES:

EL Club de los 27

Robert Johnson:

Johnson se transformó de la noche a la mañana en un músico sublime, grabando 29 canciones, entre las cuales se encuentran dos de sus mayores éxitos, “Crossroad blues” y “Me and the devil blues”. Estuvo perdido durante 3 días y, cuando lo encontraron, ya estaba muerto. Había sido presumiblemente envenenado con estricnina. Con su misteriosa muerte, el rey del delta blues se convirtió en el primer miembro oficial del “Club de los 27”.

Brian Jones:

Fundador de los Rolling Stones, Brian Jones fue su primer líder y principal multiinstrumentista, mostrando su influencia en álbumes como “Aftermath”, “Between the buttons” y “Their Satanic majesties Request”, Jones fue hallado muerto flotando en su piscina; junto a su cuerpo se encontró su inhalador de asma, que se encontraba al borde del estanque. El informe del forense detalló “muerte accidental” y la causa fue la “inmersión en el agua bajo la influencia del alcohol y las drogas”.

Jim Morrison:

Morrison vocalista de The Doors, es considerado uno de los cantantes más populares, influyentes y carismáticos de la historia del rock, Jim Morrison decidió tomarse un tiempo libre y se mudó en marzo de 1971 a Francia, tierra del existencialismo, con su novia, Pamela Courson. Pero el 3 de julio de ese mismo año la misma Pamela lo encontró muerto en la bañera de su piso del barrio del Marais. El parte médico estableció que el cantante murió por un fallo cardiaco agravado por el abuso de alcohol, pero nunca se realizó una autopsia en regla debido a que no se evidenció violencia en su muerte.

Kurt Cobain:

Cobain fue nombrado por la crítica como el último “portavoz de una generación” que tuvo la música popular, El 8 de abril de 1994 el cuerpo sin vida de Kurt Cobain fue descubierto en una habitación encima de su garaje por Gary Smith, un empleado que había llegado a la casa para instalar un sistema eléctrico de seguridad fue, quien lo encontró sin vida.

Amy Winehouse:

La última integrante famosa del club de los 27 fue Amy Jade Winehouse, la extravagante cantante y compositora británica de soul rock que destacó por sus tatuajes, su peinado beehive El 23 de julio de 2011 la artista de 27 años fue encontrada muerta en su departamento de Londres, después de sufrir un colapso alcohólico.

Otros integrantes del “Club de los 27″:

Pero estos no fueron los únicos miembros del fatídico “Club de los 27”, aunque sí son ciertamente los más famosos. Malcolm Hale, del sesentero grupo Spanky and Or Gang, murió con 27 años, gaseado accidentalmente. Leslie Harvey , de los escoceses Stone The Crows, murió electrocutado mientras actuaba en escena. Roger Lee Durham , del grupo Bloodstones, murió a consecuencia de la caída de un caballo. Pete de Freitas, baterista de los Echo and The Bunnymen, falleció en 1989 en un accidente en motocicleta. Mia Zapata, de la banda de punk de Seattle, llamada The Gits, fue violada y asesinada en 1993 .

Richard James Edwards, guitarrista del grupo galés Manic Street Preachers, se suicidó en 1995 arrojándose al río Wye, desde el Severn Bridge, al norte de Bristol, y su cuerpo todavía no se ha encontrado. La cantante española Evangelina Sobredo Galanes, mejor conocida como “Cecilia”, falleció en un accidente de tráfico en 1976. Rodrigo Bueno, músico de cuarteto argentino, falleció en el año 2000 en un accidente de tráfico. Gary Thain, bajista de la banda neozelandesa Uriah Heep, murió por sobredosis de heroína en 1975. Kami, baterista de la banda japonesa Visual Kei Malice Mizer, murió en 1999 por una hemorragia subaracnoidea. Y Valentín Elizalde, cantante mexicano de banda sinaloense, fue asesinado a tiros en un supuesto ajuste de cuentas en 2006, después de terminar un concierto.

Todas estas muertes, como sabemos, tuvieron un denominador común. Todos los fallecidos tenían 27 años de edad y la mayoría de sus muertes ocurrieron en misteriosas circunstancias. Y hasta hoy persisten la duda y la controversia. ¿Fueron solo muertes accidentales? ¿O fueron asesinatos inducidos por el exceso del alcohol y las drogas, el suicidio, y hasta la intromisión de alguna secta? Lo único claro, para algunos, es que el tristemente famoso “Club de los 27″ sigue a la espera para reclutar nuevos miembros, y desgraciadamente una de las artistas que podría integrarse a esta catastrófica lista es Demi Lovato, quien hace unos días fue internada en un hospital por el uso excesivo de drogas.

El exceso de drogas, bebidas alcohólicas ingesta de medicamentos e incluso la mezcla entre alguna de estas han arrebatado vidas y momentos, ya que si hay algo que logra reconocerse no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional; es que son muchos los artistas que han pasado por esta serie de problemáticas, que claro, cuando se convierte en adicciones se apoderan del ser humano y son pocos aquellos que logran superarlo.

Aunque hay diversas especulaciones, aún no se sabe si realmente se trata de una maldición o del destino traicionero de las mismas drogas; pues algo que si coincide es que la mayoría de las celebridades que consumen alguna sustancia tóxica solo llegan a los 27 años; es por eso que se hace alusión al ‘Club 27’