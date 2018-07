El Club de los 27: Fama, sobredosis y muerte

La celebridad que fundó con su muerte el Club de los 27 fue Brian Jones, fundador del legendario grupo The Rolling Stones, Brian era adicto a muchas drogas y sufría de asma, murió ahogado en la alberca de su mansión en Sussex, Inglaterra.

En la madrugada del 3 de julio de 1969, los Rolling Stones estaban enfrascados en los estudios Olympic grabando una versión del tema de Stevie Wonder ‘I don’t know why’ cuando una inesperada llamada telefónica les hizo detenerse. No había pasado un mes desde que los componentes del grupo, cansados de los constantes problemas de Brian Jones con las drogas, habían expulsado a su miembro fundador. Después de descolgar el teléfono, recibieron una dura noticia: Brian había muerto.

Los sucesos que acontecieron la noche del 2 al 3 de julio siguen siendo un misterio. La única certeza que se tiene es que el cuerpo de Brian Jones acabó sin vida en una piscina ante la atenta mirada de una estatua de Christopher Robin. ¿Cuál fue el motivo? ¿Fue un accidente? ¿Un suicidio? ¿O un asesinato?

Jimmi Hendrix

James Marshall Hendrix falleció en Londres producto de una mezcla de somníferos, alcohol. Según relatos, fue por aspiración de su propio vómito. La noche del deceso estuvo hasta tarde en una fiesta, y su novia, Monika Dannemann, fue a buscarlo y lo dejó en su apartamento en el Hotel Samarkand.

Monika Dannemann relata que Hendrix tomó nueve pastillas que le recetaba su médico para dormir, y los médicos atestiguan que el vómito fue provocado por la ingesta excesiva de alcohol. Tenía gran cantidad de vino en el estómago y pulmones, pero poco alcohol en la sangre.



Janis Joplin

Janis Joplin no llegó al estudio de grabación Sunset Sound Recorders de Los Angeles el 4 de octubre de 1970 para seguir trabajando en el tema “Buried Alive In The Blues”.

Preocupado por la demora, John Cooke, representante del grupo Full Tilt Boogie, fue a buscar a la artista al Landmark Motor Hotel, ubicado en el 7047 de Franklin Ave. Al entrar a la habitación 105, la encontró en su cama, sin vida.

Janis sumaba 16 horas muerta, ya que había llegado al cuarto cerca de la una de la madrugada y se estima que 45 minutos después falleció. ¿La causa oficial? Una sobredosis de heroína, cuya pureza de entre 60 y 80% era ocho veces más poderosa que lo que entonces solía consumirse. Por ende, era una dosis letal.

Jim Morrison

La vida de Jim Morrison estuvo siempre envuelta en escándalo por su adicción al alcohol y las drogas, además de tener diversas parejas sexuales y ser aprehendido por la policía en varias ocasiones. Morrison fue el primer artista de rock arrestado durante un concierto, el 9 de diciembre de 1967 en el New Heaven Arena, en New Heaven, Connecticut.

Jim Morrison abandonó su carrera musical a causa del riesgo de ser condenado a prisión en 1971 y decidió radicar en París, Francia. A pesar de haber tenido una gran cantidad de amantes, Jim Morrison siempre tuvo a su lado a Pamela Courson, quien fue su pareja desde antes de tener fama, pues decía que era su alma gemela, su amor cósmico.

El 3 de julio de 1971 Pamela Courson encontró el cuerpo de Jim Morrison recostado en la bañera de su departamento en el barrio de Le Marais en Paris, Francia, quien murió por un paro cardíaco, según el acta de defunción de Jim Morrison. Aunque versiones allegadas al cantante no dudan que el paro cardiaco fuera provocado por una sobredosis de heroína a la que era adicto.



Ron ‘Pigpen’ McKernan

Uno de los miembros fundadores de The Grateful Dead, Ron "Pigpen" McKernan, contribuyó con armónica, percusión, órgano, voz y guitarra al grupo hasta que la cirrosis biliar congénita que padecía motivó a los médicos a recomendarle que dejara de viajar en agosto de 1971. El 8 de marzo de 1973, McKernan fue encontrado muerto en su casa de Corte Madera a causa de una hemorragia gastrointestinal.



Kurt Cobain

el Departamento de Policía de Seattle reveló imágenes inéditas del lugar en donde fue encontrado su cadáver. Esto a unos meses de que tanto la viuda del cantante, Courtney Love, como su hija, Frances Bean, solicitaran que no se publicaran más fotos del fallecido artista.

En las imágenes del brazo de Kurt semuestra su brazalete del centro de rehabilitación de Los Ángeles, del cual había salido justo antes de regresar a su casa en Seattle, donde se suicidó.

Asimismo aparecen fotografías de cartuchos de balas de escopeta -con la que se supone se disparó-, una caja de cigarrillos en donde guardaba drogas, su cartera con su licencia que sirvió para identificarlo y, por supuesto, una de las más importantes tomas, la carta suicida que el guitarrista dejó clavada en el centro con un bolígrafo rojo. Fue el 5 de abril de 1994 cuando Kurt Cobain murió a causa de un disparo de escopeta.



Kristen Pfaff

En 1993 ella acordó a unirse como bajista temporal de la banda Hole (liderada por Courtney Love). Después de la terminación de su único álbum con Hole "Live though this", ella decidió quedarse como un miembro permanente,. Kristen se mudó a Seattle, WA .

Nadie (fuera de Hole, que no revela la información) sabe cuando ella comenzó a usar la heroína, . Fue por la heroína que Kristen tuvo que salir de Seattle, y volvió a Minnesota (Minneapolis) en febrero de 1994.

Cuando Kurt Cobain fue encontrado muerto, el 8 de abril de 1994. Kristen cayó en un pozo depresivo ya que ella había admirado a Kurt como un músico y como amigo. En junio de 1994, Kristen había vuelto a Seattle para recoger las cosas las que ella había olvidado cuando se fue. Un amigo de ella dormía en la habitación contigua mientras ella entró para tomar un baño.

El amigo despertó y comprendió que Kristen no había salido cuarto de baño aún pero se volvió a dormir. La mañana próxima, el 16 de junio, el amigo preocupado dio patadas abriendo la puerta sólo para encontrar que Kristen había muerto durante la noche, víctima de una sobredosis de heroína.



Amy Winehouse

El 23 de julio de 2011, su guardaespaldas la encontró muerta en su cama. A pesar de que tenía 27 años, nadie se asombró demasiado con la noticia. Su caída había sido previsible e inmensamente pública. Cada borrachera, cada exceso, cada incumplimiento contractual había sido a los ojos de todo el mundo.

Solo su guardaespaldas, que se despidió de ella cerca de la medianoche. A las tres de la mañana, Amy envió un mensaje de texto a un amigo: "Estaré acá para siempre, ¿y tú?". A las diez de la mañana, el guardaespaldas se acercó a su puerta y no escuchó nada. No lo sorprendió.

Tampoco cuando repitió el movimiento a las 12 del mediodía. A las tres de la tarde, alarmado por la falta de respuesta de la cantante, ingresó a su cuarto. Llevaba muerta varias horas. Al costado de la cama había tres botellas de vodka vacías. Los análisis toxicológicos demostraron que no había rastros de drogas en su sangre, solo alcohol. Muchísimo.

Una cantidad desmesurada. 4,16 gramos por litro de sangre. El límite antes del coma alcohólico es de 3,5. Nadie demostró demasiada sorpresa. Amy se había deshecho en público. Como había escrito en el tema que titulaba el disco que la consagró, Back to black: "Morí cientos de veces". Ese 23 de julio fue la última y definitiva. Una muerte lenta, solitaria, previsible y precoz.

Última presentación de Amy Winehouse: