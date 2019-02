El Club de Cuervos se reunirá con AMLO este viernes

Como ya todos saben y sin afán de spoiler, el elenco de la exitosa serie Club de Cuervos, anunció que el día de mañana viernes se estaría presentando con el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador debido a que han ganado el torneo.

Con el lema “El que persevera alcanza”, hacen énfasis en el campeonato obtenido en la liga mexicana de fútbol y la carrera política de AMLO, quien después de 18 años logró ser el presidente de este país.

Mediante un comunicado de prensa, se dio a conocer esta noticia en la cual señaló que un grupo de jugadores se vería con el actual presidente.

Aun no se ha dicho si esto es real o no sim embargo, usuarios de las redes sociales han apoyado la idea de una reunión, no obstante el protagonista de este programa Luis Gerardo Méndez habría comentado que Club de Cuervos mostró la corrupción en el fútbol mexicano, por lo que de alguna forma se alinea a la idea principal del actual Gobierno de México.