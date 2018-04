El Chevo no ve Reto 4 Elementos, ¡por esta terrible razón!

Carlos López mejor conocido como Chevo, habló en exclusiva para La Verdad acerca de su salida del programa, sorprendentemente reveló que no ve el programa ahora que está en casa, sin embargo tiene planes de revivir sus días de gloria en Reto 4 Elementos, descubre como.

Al cuestionarlo respecto a su estancia en el reality dijo que se sintió bien en la competencia pero que no se quería ir aún, para él lo que más le pesó fue el extrañar a su mujer y a su hijo de apenas 5 meses de edad.

“Lo peor de todo fue tener que lidiar con las situaciones que se presentan a lo largo de la competencia, pero aún más extrañar a mi mujer y a mi hijo, sabes”, comentó el comediante.

Para el El Chevo se le dificultó el elemento agua, “En lo personal se me dificulto el elemento agua, a parte tengo el dedo fracturado y eso complicaba mi situación, lo cansado era el proceso de entrar al agua, salir, realizar una actividad fuera de ella (agua) y volver a meterte”, comentó Chevo.

Además confesó que fue lo que sintió al estar en el inframundo “Era mi casa de reflexión, la parte más imponente del reality, es muy difícil. Dormí con los murciélagos en la cabeza y en ese lugar se vive con carencia”, dijo Carlos.

Dijo que su estancia en el inframundo era una invitación a hacerlo bien en sus siguientes retos. Durante su estadía dijo que se hizo buen amigo de Mauricio Garza y de Ale Rivera la Jarocha, sin embargo aseguró que el trato con Mónica Escobedo fue complicado.

“No veo Reto 4 Elementos, ayer por ejemplo quise verlo pero no pude, me causa nostalgia el saber que no estoy allá”, comentó el comediante quien aseguró sólo pudo ver una parte del programa, por el momento se enfoca en su gira ‘El show de Chevo’, que está en constante gira y dijo que incluirá chistes relacionados al Reto 4 elementos

