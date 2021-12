El Chavo del 8 ¿Cuál es el capítulo de Navidad que causa mucha tristeza

Este día recordamos unos de los capítulos más tristes y que precisamente tiene que ver con esta época navideña, el cual recalcó valores como la reconciliación, la amistad y la solidaridad en el Chavo del 8.

Hay que destacar que una de las series de comedia más entrañables para varias generaciones ha sido "El Chavo del 8", que no solo alcanzó el éxito en México, sino en diversos países de Latinoamérica.

Es por eso que en este día recordamos aquel capítulo de la famosa serie de El Chavo del 8, que ha conmovido a muchos por los sentimientos que resalta.

Capítulo de Navidad del Chavo del 8

Se resalta que el capítulo se sitúa en la temporada decembrina, en una noche fría de Navidad, luego de que se entregaron los regalos en la vecindad, el personaje de Roberto Gómez Bolaños, "Chavo", se encuentra sentado solo en las escaleras.

Después se nota que "Don Ramón se acerca y conversa con él para brindarle una reflexión sobre la verdadera importancia de la Nochebuena.

Al ver el "Chavo" los regalos de Navidad en el patio de la vecindad que habían recibido los demás niños, "Don Ramón" le pregunta: “¿Te gustaría tener dinero para comprar un juguete de estos?”

Para sorpresa de su vecino, el niño del barril le respondió que no, porque para él era más importante usar el dinero para comprar comida que juguetes.

Tal parece que las palabras que el niño le dijo a "Don Ramón" sensibilizaron al hombre, quien planeo dejar una moneda en el piso para que "Chavo" la encontrara y pudiera comprar lo que toda su vida había deseado: una torta de jamón.

La honradez que resalta la serie

Por lo que se ve, la honradez del pequeño niño solitario no permitió que recibiera la moneda cuando "Don Ramón" se la mostró (ya que supuestamente se la había encontrado por accidente).

La respuesta de "Chavo" fue que no la podía levantar porque no le pertenecía y que el hombre debía quedársela porque él se la había encontrado.

Luego de que el "Chavo" no quiso quedarse con la moneda, "Quico", el niño consentido por su mamá, "Doña Florinda", que siempre se salía con la suya, sale de su vivienda y no duda en recoger la moneda, pero "Don Ramón" intenta evitar que se la lleve.

Al intentar "Don Ramón" que "Quico" no se lleve la moneda, sale "Doña Florinda" de su departamento, pero no para darle la clásica bofetada al papá de la "Chilindrina", sino para decirle a su hijo que en esa época del año no se debe discutir, por lo que devuelve el dinero al hombre que nunca paga la renta.

"Don Ramón" se queda asombrado cuando "Doña Florinda" no lo golpea y en cambio le da un abrazo por ser Navidad, por lo que "Chavo" y la "Chilindrina", quien llega en ese momento a la vecindad, se asombran.

“Yo siempre digo que en la época de Navidad los amigos son más amigos”.

Eso menciona la "Chilindrina", quien conmovida por el abrazo de su padre con la vecina, también rodea con sus brazos al "Chavo".

“Pues claro, porque en la Navidad es cuando nace el mejor de los amigos”, afirma el niño del barril y entonces surge una de las canciones más icónicas de la serie de comedia, cuando los personajes de El Chavo del 8 cantan juntos un tema que trata sobre la amistad y la cercanía con Jésus en Navidad.

