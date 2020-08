El Chavo del 8: Carlos Villagrán QUEMA a Florinda Meza con fuerte declaración

Tras la reciente salida de la televisión en todo el mundo, ‘El Chavo del Ocho’ se encuentra en el centro de la polémica, pues varios roces y conflictos pasados entre los actores vuelven a salir a la luz, así como los motivos que llevaron a algunos de sus protagonistas a abandonar el programa humorístico así como los romances que surgieron entre ellos.

Sin duda alguna la enojona Doña Florinda y el presumido de su hijo Quico fueron dos de los personajes más emblemáticos de la serie, pues gracias a su divertida personalidad lograron robarse el corazón del público.

Pero Florinda Meza y Carlos Villagrán decidieron llevar su relación más allá, manteniendo un romance mientras participaban en el programa, y el actor reveló detalles al respecto durante una entrevista con el canal chileno Radio Mitre.

"Quico" y "Doña Florinda" gozaron de gran popularidad dentro del universo de 'El Chavo del 8'.

Carlos Villagran habla del romance con Florinda Meza

Es bien sabido que Carlos Villagrán y Florinda Meza no mantienen ninguna relación en la actualidad, pues tras la salida de “Quico” del programa, ambos se distanciaron por completo y rompieron cualquier tipo de contacto. Además, recordó que el romance que mantuvieron ya se trata de un tema viejo, pero que sin embargo, cada que lo entrevistan sale a luz.

"Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Medio siglo. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir. A mí me dicen 'Tú anduviste con Doña Florinda', y yo dije 'No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó'. Es muy raro que te digan eso”, comentó el actor.

En entrevistas anteriores, el actor y comediante ha comentado que el romance que mantuvo con Florinda Meza fue "extramarital", por su parte, la actriz ha mencionado que fue un "error" del que no se arrepiente.

Carlos Villagrán asegura que fue Florinda Meza quien lo busco para iniciar un romance extramarital.

Por otro lado, el actor confesó que al término de su relación con Florinda Meza, él le pidió consejos a Roberto Gómez Bolaños, quien era el productor del programa e interpretaba a "El Chavo".

“Fue un corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa y con Chespirito, fue su esposa y lo respetamos como tal. Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo. Le dije a Chespirito. Me dice mira 'ahorita, vamos a grabar, mantente en tu posició

Fotografías: Instagram