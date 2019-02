"El Chapo le dio 800 mdd a Enrique Peña Nieto", afirmó abogado del capo

Hay pruebas de lo ya mencionado, aseguró el abogado, pues todo fue entregado a la FGR; ellos saben que El Chapo le entregó una fuerte cantidad de dinero al ex presidente de México, EPN.

Se trata de José Luis González Meza, abogado de Joaquín "El Chapo" Guzmán quien entregó pruebas de lo que había paso a la FGR destacando que el antiguo presidente de México se hinchó los bolsillos por el dinero que le entregó el capo.

Las fuertes revelaciones se dieron a conocer a través de el programa de Carmen Aristegui, del mismo modo explicó que las evidencias que entregó, constaban de las descripciones de vehículos, así como números de placa y testimonios de la gente que entregó el dinero, además adelantó que las presentaría al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Estos dineros no se entregan normalmente en efectivo, ah no hay cheques, no hay recibos. Todos es en ‘cash’ y en billetes norteamericanos. Nosotros tenemos los datos específicos de los camiones, de las camionetas en los que se llevaban. Normalmente el dinero se entregaba en cajas de huevo. Tenemos los números de los tráilers, -perdón-, los tráilers, las marcas, los números de placa no sé si existan videos pero estoy casi seguro que tendré videos, pero finalmente tenemos pruebas testimoniales de quienes entregaron ese dinero y nosotros las haremos llegar al Fiscal de la República y si quieren proceder que lo hagan, ese ya no es problema de nosotros”, concluyó.