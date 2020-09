El Casting de Aaron Paul para Breaking Bad ¡Video Inédito!

Aaron Paul Sturtevant nacido en Idaho un 27 de agosto de 1979, es un actor y productor estadounidense conocido por interpretar al personaje de Jesse Pinkman en la serie de AMC Breaking Bad, desde su estreno el 20 de enero de 2008. También tiene un papel recurrente como Scott en la serie de HBO Big Love, además de haber protagonizado la película Need for Speed.

Premios ganados

Aaron fue rápidamente reconocido por su papel de Jesse Pinkman y esto hizo que su carrera se disparara siendo ganador de diferentes premios.

-Primetime Emmy Award for Outstanding Supporting Actor in a Drama Series (2010, 2012)

-Prism Award for Male Performance in a Drama Series – Multi-Episode Story Line (2011)

-Satellite Award for Best Supporting Actor – Series, Miniseries or Television Film (2014)

-Saturn Award for Best Supporting Actor on Television (2010, 2012)

-Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series (2014)

Y nominado a premios como:

-Critics' Choice Television Award for Best Supporting Actor in a Drama Series (2012)

-Dorian Award for TV Performance of the Year - Actor (2013)

-Golden Globe Award for Best Supporting Actor – Series, Miniseries or Television Film (2014)

-Primetime Emmy Award for Outstanding Supporting Actor in a Drama Series (2009, 2013)

Durante un gran periodo de tiempo, los fans se han preguntado cómo es que consiguió el papel de Jesse en Breaking Bad. Te lo mostramos a continuación.

En este video, ya vemos a Aaron completamente metido en el personaje de Jesse Pinkman, incluso podemos notar muchas expresiones del personaje ya en la serie metidas en esta audición. Su actuación fue tan correcta para el personaje, que lo contrataron incluso después de haber olvidado el guión de la entrevista.

Sin duda Breaking Bad ha sido una de las mejores series para adultos hasta el momento, contando con increíbles actuaciones como la de Aaron, muy buena trama y muy buena fotografía. Si no la has visto, ¿qué esperas?