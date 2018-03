El 'Capi' revela por qué se salió de 'Venga la Alegría'

Carlos Pérez, mejor conocido como 'El Capi' Pérez , reveló detalles de su relación amorosa y por qué salió del programa 'Venga la Alegría'. Además, aseguró que 'calza grande' y sobre si se iría o no a Televisa.

Entrevistado por Adela Micha para su programa 'Sag', el conductor de televisión dijo que a finales de abril se casará, luego de dos años de relación y de vivir con su actual pareja, una joven mercadóloga de la Ciudad de México.

'Soy un pinche mandilón, lo que ella me diga a güevo, que ponte esto, me lo pongo, que voltéate, me volteo. Ya vivo con mi morra desde hace dos años', declaró a la conductora y al actor Roberto Palazuelos, quien no dudó en darle unos cuantos consejos sobre cómo mantener su matrimonio.

También dio a conocer que salió del programa 'Venga la Alegría' porque tiene otro proyecto en puerta y necesitaba involucrarse más en él.

Se trata de 'La Resolona' pero 'más chingona, con público en vivo y un foro más grande, la verdad no me corrieron'.

Recientemente, en su cuenta de Instagram el famoso reposteó una fotografía con su excompañero, Sergio Sepulveda; éste en su leyenda puso que el 'Capi' se encontraba cansado por su nuevo proyecto.

El famoso, tras mencionar que casi no hace ejercicio y que estudio mercadotecnia como su pareja en el programa de Adela, recordó que su primera oportunidad fue en Azteca Aguascalientes en un programa grupero llamado 'Échele primo' y de ahí le fue muy bien y decidió dejar a un lado su carrera para dedicarse a la televisión.

Cuando fue cuestionada por la periodista sobre si se iría a Televisa, dijo que por el momento se mantiene fiel a TV Azteca, porque 'me pagan chido', pero no lo descartó en un futuro.