El Capi le hace berrinche a los ejecutivos de TV Azteca

El presentador de televisión "El Capi" Pérez se presentó en las oficinas de los ejecutivos de TV Azteca para hacer berrinche por el bajo rating que su programa 'La Resolana' está presentando en las últimas semanas.

El periodista Gabo Cuevas en el programa de radio "Fórmula Espectacular", aseguró que el conductor le habría dicho a los ejecutivos que se le está dando más prioridad a La Academia dejándolo a él en un horario complicado donde casi no hay espectadores.

A palabras del periodista, esto fue lo que dijo El Capi Pérez:

'Pues ya, ¿Qué onda, qué está pasando?, porque termina La Academia a las 11:30 y luego me pones Acceso Total, !la gente se me va!. Y para que yo agarre público, pues se me va la gente. Le están dando mucha importancia a La Academia'.

Rating de La Resolana

En el programa de radio Flor Rubio dio a conocer las cifras de audiencia de "La Resolana", donde señaló que el último domingo obtuvo 480 mil televidentes, a diferencia de los 600 mil que captó la semana pasada.