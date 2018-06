El 'Capi' Pérez es agredido por un "cruel" sketch

A pesar de que TV Azteca se ha coronado como la televisora que le ganó en rating a Televisa con su cobertura del Mundial de Rusia, parece que con el sketch que se transmitió durante el programa Los Protagonistas del Mundial, los números se le cayeron y hasta recibieron fuertes críticas.

Y todo por la culpa de Carlos Alberto Pérez Ibarra 'El Capi', pues se le hizo "chistoso" hacer un sketch para burlarse del accidente nuclear en Chernóbil y a cambio lo 'destrozaron' con comentarios negativos.

El presentador apareció a cuadro con una máscara que parecía sacada de un personaje de la película 'Los Goonies', aunque el mensaje detrás era representar a las personas que nacieron con deformaciones por la radiación.

Los cibernautas no dudaron en manifestarse contra TV Azteca por ese lamentable episodio que se atrevieron a transmitir. Asimismo, El Capi compartió un mensaje para aclarar la situación y más tarde lo terminó borrando debido a los ataques en su contra

"Yo vi que a mucha raza le dio risa mi cápsula de hoy. Objetivo cumplido (…) Obviamente entiendo la gravedad de la tragedia que ocurrió en Chernóbil hace más de 30 años. Pero no me estoy burlando de lo que ocurrió, me estoy burlando de la situación actual".

Aquí te dejamos el sket

ch de E

l 'Capi' Pérez

Los comentarios y quejas en cuestión de segundos se hicieron presentes