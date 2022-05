El Capi Pérez asegura que fue discriminado por "moreno y feo"

El comediante se sinceró en una íntima plática que ofreció al programa Tu-Night de Omar Chaparro.

El comediante Carlos Alberto Pérez Ibarra, también conocido en el mundo de la farándula como “El Capi” Pérez, causó controversia en redes sociales al confesar que sufrió de discriminación al principio de su carrera artística por el simple hecho de ser “moreno y feo”.

Durante una entrevista exclusiva dada al programa Tu-Night de Omar Chaparro, el conductor aseguró que para él fue muy difícil forjar una carrera artística, esto debido a que tuvo que esforzarse más de la cuenta para conseguir oportunidades laborales al no cumplir con los estereotipos sociales que exige la televisión.

El comediante asegura que crecer en el mundo de la farándula no fue nada fácil para él.

“La gente sabe que soy moreno, no es ningún secreto, no hay nada que ocultar. Soy moreno y feo, esa es una combinación que no funciona tanto en los medios de comunicación”, declaró la estrella de Venga La Alegría, quien hace unos meses se hizo viral por arruinar una propuesta de matrimonio con aparatosa caída en vivo.

Nada lo detuvo para cumplir sus sueños

Sin embargo, el también esposo de Sandra Itzel aseguró que la discriminación que sufrió lo motivó a luchar por cumplir su sueño de triunfar en la televisión: “En esta industria tienes que ‘talachear’ el doble cuando no cuentas con los atributos físicos que entran en un estereotipo”.

Finalmente, mencionó que la gente suele creer que por ser comediante todo el tiempo está contento, lo cual no siempre es así: “Hoy en día, lo complicado es que la gente cree que estás de buenas todo el tiempo porque haces reír, entonces te dan un zape y tú comiendo. Eso es complicado: tener una sonrisa todo el tiempo”.

Escucha las declaraciones del comediante a partir del minuto 23:17.

¿Cuántos años tiene "El Capi" Pérez?

Hoy en día, es uno de los conductores más queridos de TV Azteca.

La Verdad Noticias mencionó previamente que “El Capi Pérez” nació el 20 de diciembre de 1986 en Aguascalientes, por lo que ahora tiene 35 años de edad. En lo que respecta a su carrera artística, se sabe que esta inició en 2011 pero fue gracias a su incómoda pregunta al cineasta Alfonso Cuarón y a su carisma que conquistó al público de TV Azteca.

