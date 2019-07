El Capi Pérez arremete contra Rocío Sánchez Azuara en el programa de TV Azteca

El regreso del "Capi Pérez" al programa de entretenimiento "Venga la Alegría", ha causado revuelo en las redes sociales, pues desde que decidió abandonar la emisión de TV Azteca, los televidentes han extrañado las ocurrencias del conductor y ahora podrán disfrutar nuevamente de su sentido de humor.

El presentador de TV Azteca a través de una entrevista reveló lo difícil que fueron las críticas que empezaron a surgir con su imagen, pues desde que empezó a aparecer en la pantalla chica comenzaron los comentarios en contra de su físico, incluso él reveló que sufrió depresión, sin embargo, pudo superar sus inseguridades al prepararse para generar nuevo contenido.

Cabe mencionar que el programa "Venga la Alegría" había estado ocultando al conductor que regresaría a la emisión y es que algunos usuarios ya sabían que se trataba del Capi, mientras que otros pensaron que regresaría a la emisión Vanessa Claudio o Tania Rincón.

"No soy el estereotipo de un hombre guapo, de alguien que vez y dices sale en la tele o hace algo en la tele y yo no, yo soy un bato normal".

El conductor de "Venga la Alegría" mencionó que debido a que se enfocó en realizar guiones, se dio cuenta que durante los meses de preparación, lograron que surgiera el proyecto "La Resolana".

"Desde que empecé a hacer la Resolana, tuve un compromiso, sin importar a quien incomodo o de que me haga enemigos".

El Capi Pérez reveló algunos nombres de los famosos que no les ha parecido que el conductor de TV Azteca haga parodias de ellos, tal fue el caso de Shanik Aspe, Omar Fierro, Daniel Bisogno y Rocío Sánchez Azuara.

"He tenido careos con cierta celebridad, cierto directivo, la productora y yo. A Rocío Sánchez Azuara le dije, hola señora que tal mucho gusto y me dijo: "No puedo decir lo mismo"".