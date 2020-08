¿El "Capi" Pérez TRAICIONA a TV Azteca por Televisa? Esta foto lo delata

/img/2020/08/13/capi_perez_televisa_tv_azteca.jpeg

Mauricio Mancera publicó una foto, con la cual asegura que se le vio a "El Capi" Pérez en Televisa.

Mauricio y el titular de 'La Resolana' se conocieron en TV Azteca, la famosa televisora del Ajusco, donde "El Capi" Pérez continúa sumando éxitos.

El conductor, de 36 años, no podía creer lo que estaba viendo y aprovechó sus redes sociales para enterar a sus seguidores y al público en general de lo sucedido.

"Estoy en capacidad de informar que se le vio al @elcapiperez en los pasillos de Televisa", escribió Mauricio Mancera al pie de la imagen donde lo vemos portar una playera que está estampada con el rostro de su colega y amigo.

'El Capi Pérez' se divirtió con la broma de Mauricio Mancera en Instagram.

"Jajajaja me vas a meter en ped*s wey...", le respondió con una carcajada, el también conductor de 'Venga la Alegría'.

Te puede interesar: El Capi Pérez reveló que TV Azteca si los expone al coronavirus

Fans no quieren a El Capi en Televisa

"El Capi Pérez" se ha convertido en una de las estrellas más queridas de TV Azteca.

Los comentarios no se hicieron esperar, sin embargo, la mayoría de personas opinaron que no quieren a "El Capi" Pérez en la televisora de San Ángel, ya que podría afectar su carrera como la de Mauricio Mancera, quien por el momento no tiene tanta chamba como antes y sólo participa en 'Miembros al aire'.

Fotografías: Instagram